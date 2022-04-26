الثلاثاء 26-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

عشرات الإصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

الاحتلال يعتقل 3 شبان من جنين ونابلس

الصحة الفلسطينية تنفي استشهاد شاب من أريحا

الإفتاء توضح حول صلاة التهجد

رئيس تويتر التنفيذي للموظفين: مستقبل الشركة ضبابي

أجواء دافئة في أغلب مناطق المملكة اليوم

صحفيو الشمال وتنفيذي إربد عاصمة الثقافة العربية يبحثان التعاون الإعلامي

تركيا: مصرع شخصين إثر سقوط طائرة تدريب بولاية بورصة

مأدبا : ورشة توعوية حول تزويج الأطفال

العلوم والتكنولوجيا تقيم إفطاراً رمضانياً لكوادرها العمالية

الثلاثاء، 26-04-2022 07:47 ص

الأمن المصري يكشف حقيقة احتجازه طفلاً من أصحاب الهمم

بو


الوكيل الإخباري - كشفت السلطات الأمنية في مصر حقيقة احتجازها طفلاً من أصحاب الهمم بمحافظة الغربية.

اضافة اعلان


وأوضح مصدر أمني، وفقاً لموقع «المصري اليوم»، أن ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن احتجاز شخص من أصحاب الهمم في محافظة الغربية لا أساس له من الصحة.


وكان أحد رواد «فيسبوك» قد نشر صورة تُظهر احتجاز الشخص الذي يقطن في مدينة المحلة الكبرى، واصطحاب شقيقه «من ذوي الاحتياجات الخاصة»، بدعوى تسليمه هدايا بمناسبة شهر رمضان.


وزعم صاحب الحساب في تعليقه أنه عقب تغيب شقيق الشخص المحتجز فترة من الزمن، تم احتجازه تمهيداً لعرضه على النيابة العامة بدعوى أنه مُشرد، وأنه سيتم إيداعه بمستشفى للأمراض العقلية، وتم إخلاء سبيله عقب ذلك دون العرض على النيابة.


وأكدت المصدر الأمني أنه تبين بالفحص عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 9 الجاري وأثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة السكة الوسطى بدائرة القسم، لوحظ وجود شقيق الشاكي من أصحاب الهمم وعدم قدرته على الإدلاء ببياناته أو محل سكنه، فتم تقديم بعض الهدايا له لطمأنته خشية إحداث إصابة نفسه.


وذكر أنه عقب وصوله إلى ديوان القسم تقابل أحد رجال الشرطة مع أهله، وتعرف الطفل عليهم، وتعهدوا بحسن رعايته، فقام الشرطي بتسليم الطفل إليهم دون تحرير أي محاضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
جج

بعوضة كادت تطيح بأغنى رجل في العالم

image

داعية سعودي: تصوير الكعبة يبطل الطواف

طرق_الوقاية_من_انتشار_البعوض_والدبور_في_فصل_الصيف

6 نباتات تحميك من بعوض الصيف

kane-tanaka-oldest-person_tcm25-563944

وفاة أكبر معمرة في العالم

image (2)

خلف القضبان وبلا مستقبل.. قصة زواج اغرب من الخيال في أمريكا

541048824

فهد يهاجم شرطيا ويثير الذعر بين السكان في إيران

أخبار متعلقة
محكمة

برغم أنه سرقها وضربها.. دموع أم مصرية تنقذ ابنها من السجن

اع

ما حكم التغيُّب عن العمل للاعتكاف؟

شفف

مصر.. شيخ الأزهر يحسم الجدل حول عمل المطاعم في نهار رمضان

د

هذا الحدث خطف قلوب المصريين في رمضان - فيديو

image (4)

كشف ملابسات فيديو فتاة البلكونة في مصر

145499

مصر..سيدة تنتقم من طليق ابنتها بطريقة لا تخطر على بال