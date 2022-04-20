مصر.. شيخ الأزهر يحسم الجدل حول عمل المطاعم في نهار رمضان

الوكيل الإخباري - حسم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الجدل المثار حول قضية عمل المطاعم في نهار رمضان.

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وأوضح الطيب، حسبما أفادت صحيفة "صوت الأزهر"، أن الجدل الذي دار الأيام الماضية عن فكرة تشغيل المطاعم قبل الإفطار لا أساس له من الدين.

ووصف التضييق على غير المسلمين في مأكلهم ومشربهم في نهار رمضان بدعوى الصيام بأنه "سُخف"، مؤكداً أنه لا يليق بالإسلام ولا يمت إليه من قريب أو بعيد.



وتساءل شيخ الأزهر عن حال المسلم الذي لا يطيق رؤية زميله غير المسلم في العمل يأكل أو يشرب، أو يشاهد غير المسلمين بالمطاعم في نهار رمضان، كيف يطيقون إفطار أطفالهم الصغار غير المكلفين في نهار رمضان؟



وقال: "هل يُضيِّق هؤلاء المسلمون على أطفالهم أيضاً ويمنعون عنهم الطعام والشراب؟!".



يُذكر أن جدلاً واسعاً أثير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بسبب رفض مطعم كشري شهير في مصر تناول سيدة مسيحية وابنتها الطعام داخل المطعم قبل موعد الإفطار.

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