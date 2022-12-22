'الثعبان'.. الإفراج عن أشهر قاتل متسلسل وترحيله لفرنسا

الوكيل الإخباري - أمرت المحكمة العليا في نيبال، أمس الأربعاء، بالإفراج عن القاتل المتسلسل الفرنسي تشارلز سوبراج، الذي يحكي المسلسل التلفزيوني "الثعبان" قصته.



وكان سوبراج، البالغ من العمر 78 عاما، يقضي عقوبة بالسجن المؤبد في سجن بنواحي العاصمة كاتمندو، لقتله سائحين في عام 1975.

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ووفقا لقناة الحرة، جاء قرار المحكمة بإطلاق سراحه، بناء على عمره ووضعه الصحي، وفقا للمتحدث باسم المحكمة، بيمال بوديل.



وأضاف المتحدث ذاته، أن هيئة القضاة، في المحكمة العليا، أمرت الحكومة بالإفراج عنه فورا وترحيله إلى بلاده في غضون 15 يوما.



وقالت المحكمة إن سوبراج، يعاني من مرض في القلب ويحتاج إلى تدخل جراحي.



وسجن سوبراج لأول مرة في باريس عام 1963 بتهمة السطو، قبل أن يرتكب سلسلة من الجرائم الأخرى في دول اليونان، تركيا، إيران، أفغانستان، باكستان، نيبال، الهند، تايلاند، وماليزيا.



واستطاع الفرار من السجن في عدة دول، وأكسبته قدرته على الهروب من السلطات لقب "الثعبان".



واعترف سوبراج بارتكاب ما لا يقل عن 12 عملية قتل بين عامي 1972 و1976، وألمح إلى جرائم أخرى، قبل أن يتراجع عن اعترافاته أمام القضاء، وإلى اليوم يبقى العدد الحقيقي لضحاياه غير معروف.



وفي عام 2014، أدانت محكمة نيبالية سوبراج، بقتل السائح الكندي لوران كاريير عام 1975، وحكمت عليه بالسجن 20 عاما.



ويستند المسلسل الدرامي "الثعبان" الذي أنتجته "بي بي سي" ويعرض على "نيتفلكس"، قصة جرائم قتل سوبراج المزعومة، حيث يروي كيف استطاع لسنوات، التهرب من القانون في دول آسيوية يزعم أنه خدر وسرق وقتل فيها عشرات الرحالة على طول ما يسمى بـ "مسار الهيبيز".

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