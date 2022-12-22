الخميس 22-12-2022
الوكيل الاخباري

لليوم الرابع على التوالي أسعار النفط عالمياً ترتفع

اعلان صادر عن مكتب خدمة العلم في الجامعة الهاشمية

206 آلاف مشترك في برنامج أردننا جنة منذ بداية العام

مدعوون لإجراء الامتحان التنافسي لوظيفة طابع _ أسماء

طوكيو: وزراء خارجية مجموعة السبع يناقشون الوضع حول أوكرانيا عبر الإنترنت في 22 ديسمبر

الأصفر يستقر.. أسعار الذهب في الأردن الخميس

التعليم العالي: 50 مؤسسة تعليم عالي عربية وأجنبية تم سحب الاعتراف بها منذ بداية العام

التعليم العالي: أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الجامعية منتصف الشهر القادم

الدوريات الخارجية: مدى الرؤية الافقية على الطرق الخارجية تتراوح من 10-100 متر

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

الخميس، 22-12-2022 10:01 ص

'الثعبان'.. الإفراج عن أشهر قاتل متسلسل وترحيله لفرنسا

image


الوكيل الإخباري - أمرت المحكمة العليا في نيبال، أمس الأربعاء، بالإفراج عن القاتل المتسلسل الفرنسي تشارلز سوبراج، الذي يحكي المسلسل التلفزيوني "الثعبان" قصته.

وكان سوبراج، البالغ من العمر 78 عاما، يقضي عقوبة بالسجن المؤبد في سجن بنواحي العاصمة كاتمندو، لقتله سائحين في عام 1975.

اضافة اعلان


ووفقا لقناة الحرة، جاء قرار المحكمة بإطلاق سراحه، بناء على عمره ووضعه الصحي، وفقا للمتحدث باسم المحكمة، بيمال بوديل.


وأضاف المتحدث ذاته، أن هيئة القضاة، في المحكمة العليا، أمرت الحكومة بالإفراج عنه فورا وترحيله إلى بلاده في غضون 15 يوما.


وقالت المحكمة إن سوبراج، يعاني من مرض في القلب ويحتاج إلى تدخل جراحي.


وسجن سوبراج لأول مرة في باريس عام 1963 بتهمة السطو، قبل أن يرتكب سلسلة من الجرائم الأخرى في دول اليونان، تركيا، إيران، أفغانستان، باكستان، نيبال، الهند، تايلاند، وماليزيا.


واستطاع الفرار من السجن في عدة دول، وأكسبته قدرته على الهروب من السلطات لقب "الثعبان".


واعترف سوبراج بارتكاب ما لا يقل عن 12 عملية قتل بين عامي 1972 و1976، وألمح إلى جرائم أخرى، قبل أن يتراجع عن اعترافاته أمام القضاء، وإلى اليوم يبقى العدد الحقيقي لضحاياه غير معروف.


وفي عام 2014، أدانت محكمة نيبالية سوبراج، بقتل السائح الكندي لوران كاريير عام 1975، وحكمت عليه بالسجن 20 عاما.


ويستند المسلسل الدرامي "الثعبان" الذي أنتجته "بي بي سي" ويعرض على "نيتفلكس"، قصة جرائم قتل سوبراج المزعومة، حيث يروي كيف استطاع لسنوات، التهرب من القانون في دول آسيوية يزعم أنه خدر وسرق وقتل فيها عشرات الرحالة على طول ما يسمى بـ "مسار الهيبيز".

 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

الصاروخ الفضائي الأوروبي 'فيغا - سي' يفشل في أولى رحلاته التجارية - فيديو

edf8b6a5c8

شاهد..عواصف ثلجية قويّة تعزل مئات المسافرين في مطار آيسلندي

Doc-P-1021434-638070693117976504

بيع دمية فيلم 'إي تي' مقابل رقم فلكي

EXQXZZDLAH

فيديو مروّع: شاب لبناني في تركيا يرمي نفسه من النافذة

27ACDC10-BC75-4B05-A38A-610C5DCEEBAF

وفاة شاب مصري بسبب فوز الارجنتين - صورة

12649489-1CE8-4AFB-9D23-568E3BCA8CD0

الصين تستكمل بناء تلسكوب الأكبر في العالم

أخبار متعلقة
2015_1_14_13_35_41_387

شاهد.. رجل أُطلق سراحه بعد سجنه 8 سنوات لجريمة لم يرتكبها في نيويورك

2017101505060262

صياد يصطاد سمكة ذهبية تزن 30 كيلوغراما في فرنسا - صورة