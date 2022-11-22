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الثلاثاء، 22-11-2022 01:05 م

صياد يصطاد سمكة ذهبية تزن 30 كيلوغراما في فرنسا - صورة

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الوكيل الإخباري - اصطاد صياد سمك بريطاني سمكة ذهبية عملاقة تزن حوالي 70 رطلا (30 كيلوغراما) ومن المحتمل أن تكون الأكبر في العالم.

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وقد اصطاد آندي هاكيت (42 عاما)، السمكة العملاقة، أثناء الصيد في بلوواتر ليكس في شامبين، في فرنسا.


وقال هاكيت: "كنت أعرف أنها سمكة كبيرة عندما أخذت طعمها وانحرفت معها جنبا إلى جنب، وصعودا وهبوطا.. ثم ظهرت على السطح لتظهر سمكة برتقالية اللون بطول يتراوح بين 27 و37 سنتمترا".


وسجل وزن السمكة 67.4 رطلا - وهو أثقل بمقدار 30 رطلا من السمكة التي كانت تعتبر سابقا أكبر سمكة ذهبية في العالم، والتي اصطادها جيسون فوغات المقيم في مينيسوتا في عام 2019.

 


 

 

روسيا اليوم 

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