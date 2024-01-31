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الأربعاء، 31-01-2024 11:11 ص

الحكم على مصممة مشهورة بعد سرقة لوحات فنان روسي في مصر

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الوكيل الإخباري - عاقبت المحكمة الاقتصادية في مصر، مصممة الغرافيك غادة والي بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية بـ 10 آلاف جنيه عن كل مصنف مسروق من لوحات فنان روسي.

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وتم الحكم عليها بالسجن والغرامة، وكفالة 10 آلاف جنيه، فضلا عن دفع تعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه في اتهامها بالاعتداء على الملكية الفكرية وسرقة مصنفات فنية للفنان الروسي جورجي كوراسوف واستخدامها في محطة مترو كلية البنات بمصر الجديدة في القاهرة.


ولا يزال قرار وضع والي على قوائم المنع من السفر ، بعدما أصدرته النيابة العامة المصرية قبل نحو شهر، إذ تقدم دفاعها بطعن على القرار أمام المحكمة المصرية.

 

وكتب الفنان الروسي عبر صفحته على فيسبوك: "لقد استخدمت لوحاتي في مترو أنفاق القاهرة بدون إذني وحتى ذكر اسمي"، وأضاف: "أنتظر ردا رسميا بشأن هذا الأمر"، مشيرا إلى أن إحدى اللوحات المسروقة ليست عن مصر القديمة بل عن اليونان القديمة.

 

روسيا اليوم 

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