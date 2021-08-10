الثلاثاء 10-08-2021
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الثلاثاء، 10-08-2021 05:12 م

الدمية اللاجئة أمل الصغيرة تودع تركيا في طريقها إلى المملكة المتحدة

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الوكيل الإخباري- أشعلت الدمية أمل الصغيرة مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء والتي تسير في العالم لأجل الأطفال اللاجئين .

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وتنهي الدمية رحلتها في تركيا، والتي بدأت من مدينة غازي عنتاب وتنتهي الآن في ولاية إزمير.

وأمل هي دمية بطول 12 قدماً، تجسد طفلة سورية لاجئة تبلغ من العمر 9 سنوات، صُممت كعمل فني يسلط الضوء على أزمة اللجوء حول العالم.

وستقطع "أمل الصغيرة" 5000 ميل عبر ثمانية بلدان، وتشكل الدمية محور مشروع فني يسمى "The Walk" أو "المسير".

 

ومن المتوقع أن تعبر تركيا و اليونان وإيطاليا و فرنسا وسويسرا وألمانيا وبلجيكا قبل أن تصل إلى وجهتها النهائية في المملكة المتحدة.

 


 




 

 


 

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