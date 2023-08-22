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الثلاثاء، 22-08-2023 01:23 م

السجن مدى الحياة لممرّضة قتلت 7 رضّع في بريطانيا

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الوكيل الإخباري - أصدر القضاء البريطاني يوم الإثنين عقوبة السجن المؤبّد بدون إمكانية الحصول على إفراج مشروط بحقّ ممرّضة إنجليزية أدينت بقتل سبعة أطفال حديثي الولادة وباتت بفعلتها هذه أسوأ قاتلة أطفال في تاريخ المملكة المتحدة الحديث.

ونادراً ما يُصدر القضاء الإنجليزي حُكماً بهذه الشدّة، أي السجن المؤبّد من دون إمكانية حصول المدان على إطلاق سراح مشروط. لكنّ ما صدر يتناسب مع الذعر الذي أحدثته الجريمة.

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وصدر القرار بحقّ لوسي ليتبي في محكمة مانشستر "شمال إنجلترا"، في غياب هذه المرأة البالغة 33 عاماً والتي رفضت حضور الجلسة.


وليتبي التي وصفها الادّعاء العام بـ"الباردة والماكرة والقاسية والعنيدة"، دفعت ببراءتها طوال محاكمتها التي انطلقت في أكتوبر 2022.


وكانت لوسي تعمل في وحدة العناية المركزة في مستشفى "كاونتس أوف تشيستر" بمدينة تشيستر في شمال غرب إنجلترا.


ووقعت جرائم القتل بين يونيو 2015 و يونيو 2016، بعدما حقنت الممرّضة الهواء عن طريق الوريد للأطفال الحديثي الولادة، وباستخدام أنابيبهم الأنفية المعوية لإرسال الهواء، أو بإعطائهم جرعة زائدة من الحليب، إلى بطونهم.


وقال القاضي جيمس غوس إنّ الحكم مشدّد بسبب "الخطورة الكبيرة" لهذه الجرائم. وأضاف متوجهاً إلى الممرضة "ستمضين بقية حياتك في السجن".


وأشار إلى أنّ "ما أقدمت عليه لوسي كان عن سابق إصرار وتصميم"، لافتاً إلى "حملة قتل محسوبة تنطوي على ساديّة" ومن دون ندم.

 

 

البيان 

 

 




 

 


 

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