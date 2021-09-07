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الثلاثاء، 07-09-2021 10:59 ص

السعودية.. بيع أغلى صقر في العالم مقابل 1,750,000 ريال - صورة

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الوكيل الإخباري - كأغلى صقر جير في العالم، بيع في السعودية صقر من نوع قرموشة جير "ألترا وايت" من مزرعة "باسيفيك نورث ويست" الأمريكية بمبلغ مليون و750 ألف ريال ( نحو 467 ألف دولار).

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وفي يومه الأخير يوم الأحد، عرض المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بملهم في شمالي مدينة الرياض، أغلى صقر "جير" في العالم، واشتراه صقار بمبلغ يقارب النصف مليون دولار، في حين تعود ملكية الصقر الأصلية لمزرعة "باسيفك نورث ويست" الأمريكية، التي تعد من أفضل مزرعة عالمية للصقور.

ويتميز هذا الصقر (ألترا وايت) بصفات عدة، فطوله يساوي عرضه، ويبلغ 16 إنشا ونصف إنش، ووزنه 980 غراما، فيما شهد المزاد تنافسا استمر لوقت طويل، بسبب نوعية الصقر الذي يعرض للمرة الأولى في العالم بمزاد.


هذا وقد بيعت في الليلة الختامية من المزاد 3 صقور بمبلغ مليون وتسعمائة وتسعين ألف ريال (نحو 534 ألف دولار)، إذ كان المزاد قد انطلق في الخامس من أغسطس الماضي، وشهد صفقات بيع قياسية، حيث عرضت مزارع انتاج الصقور القادمة من 14 دولة، صقورا من نخبة السلالات، لقيت إقبالا كبيرا من صقاري المملكة والمنطقة.

 

المصدر - لبنان 24 

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