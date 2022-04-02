السبت 02-04-2022
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السبت، 02-04-2022 08:46 ص

العثور على أسنان ثدييات عمرها 125 مليون عام

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الوكيل الإخباري -  اكتشف باحثون في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية ثمانية أسنان صغيرة تعود إلى ثدييات لم تكن معروفة من قبل جابت الأرض قبل حوالي 125 مليون سنة.

وتبين لعلماء من متحف مونستر للتاريخ الطبيعي وجامعتي بون وسانت بطرسبرج أن الأسنان، التي يبلغ طولها 0،5 مليمتر فقط وعرضها 1 مليمتر، كانت لثلاثة أنواع من ثدييات لم تكن معروفة من قبل في الأوساط العلمية.

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واكتشف الأسنان الصغيرة باحثون اثناء اجراء أعمال حفرية سنوية في محجر بالقرب من مدينة بالفه الألمانية، وقد تمت دراستها بشكل شامل على مدى السنوات القليلة الماضية.

البيان 

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