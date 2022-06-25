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السبت، 25-06-2022 04:24 م

العثور على سلحفاة بداخلها بيضة عمرها عشرون قرناً في إيطاليا

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الوكيل الإخباري-قال علماء آثار في إيطاليا، أمس الجمعة، إنهم اكتشفوا سلحفاة في مدينة بومبي القديمة يبلغ عمرها نحو 2000 عام.

ويعود تاريخ السلحفاة، التي عثر عليها في بقايا المدينة القديمة الواقعة عند سفح بركان فيزوف، إلى عام 62 ميلادي، بعد وقوع الزلزال ولكن قبل الثوران البركاني في العام 79 ميلادي.

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ويلقي هذا الاكتشاف الضوء على السنوات الأخيرة من بومبي، في فترة إعادة الإعمار بعد الزلزال، حسبما قال مدير الحديقة جابرييل زوشتريجل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).


وأظهرت الصور رأس السلحفاة ودرعها. ووفقا لعلماء الآثار، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن كشف مهم أثناء عمليات الحفر والتنقيب.
ووفقا لزوشتريجل، وجد العلماء بيضة داخل السلحفاة، ما أثار تكهنات بأنها ربما كانت تختبئ للعثور على مكان لوضعها، وهو نمط تتبعه أنواع سلاحف هيرمان.


وتم العثور على السلحفاة في منطقة "ينابيع ستابيان أو "حمامات ستابيان" بالمدينة الرومانية التي دفنت تحت الرماد والطين والحمم البركانية العام 79 ميلاديا، مع الحفاظ على معالمها بشكل جزئي.


وأعيد اكتشاف مدينة بومبي في القرن الثامن عشر، وأصبح موقع التنقيب الآن أحد أشهر مناطق الجذب السياحي في إيطاليا.

 

البيان


 




 

 


 

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