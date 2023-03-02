العثور على قبر قديم غامض لرجل وامرأة في أرمينيا

الوكيل الإخباري - عثر علماء الاثار في مدينة ميتسامور القديمة في أرمينيا على مقبرة تعود إلى فترة حكم الفرعون رمسيس الثاني في مصر أي 1300-1200 عام قبل الميلاد.





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ويشير موقع Nauka w Polsce، إلى أنه دفن في القبر رجل وامرأة، بقاياهما بحالة جيدة. وفقا للتقديرات الأولية توفيا في عمر 30-40 سنة وربما كانا زوجين.



ويقول عالم الآثار كشيشتوف ياكوبياك: "موتهم لغز. لأننا لا نعرف سبب موتهم. ولكن كل شيء يشير إلى أنهما توفيا في نفس اللحظة. وليس هناك ما يدل على فتح القبر سابقا".



ويعتبر ياكوبياك هذا الاكتشاف فريدا- القبر مبني باتقان ولم يتعرض للنهب والسرقة. وقد عثر علماء الآثار في القبر على أكثر من 100 خرزة وحلي ذهبية بعضها يشبه الصلبان السلتية. كما عثروا على عشرات القلادات المصنوعة من العقيق الأحمر ومجموعة من الأواني الخزفية وابريق.



وليس لدى العلماء أي معلومات عن الشعب الذي سكن في هذه المنطقة في تلك الفترة، لأنه لا توجد أي معلومات ونصوص مكتوبة عنهم. لذلك من الصعب تحديد هوية الزوجين. ولكن يبدو أن هذه المستوطنة كانت كبيرة وذات أهمية.

روسيا اليوم