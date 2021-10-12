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الثلاثاء، 12-10-2021 12:54 م

العثور على مخلوق غامض ضخم في البحر الأحمر - فيديو

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الوكيل الإخباري - رصد باحثون من فريق Oceanx مخلوقا أكبر من الإنسان في رحلة لاسكتشاف أعماق البحر الأحمر.

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وشرع باحثو OceanX، وهو فريق من علماء الأحياء البحرية ووسائل الإعلام وصناع الأفلام، في مهمة عام 2020 لاستكشاف أعماق البحر الأحمر، وحققوا هذا الاكتشاف المثير.

وأثناء التحقيق في "Pella"، التي غرقت في نوفمبر 2011، على عمق 2800 قدم، رصدت المجموعة ما اعتقدوا أنه يمكن أن يكون "الحبار العملاق".

 

وقال ماتي رودريغ، رئيس برنامج العلوم OceanX، في مقطع فيديو: "لن أنسى أبدا ما حدث بعد ذلك طيلة حياتي. فجأة، بينما ننظر إلى قوس حطام السفينة، ظهر هذا المخلوق الضخم، يلقي نظرة على ROV "المركبة التي تُشغّل عن بُعد" ويلف جسمه بالكامل حول مقدمة الحطام". وفقا لروسيا اليوم.

 

ولم يعلم الفريق أن المخلوق الغامض كان "الشكل العملاق'' للحبار الطائر البنفسجي (أكبر من الإنسان)، الذي يصل طوله عادة إلى قدمين، إلا في سبتمبر 2021.


وسافر فريق OceanX إلى البحر الأحمر على متن OceanXplorer، وهي سفينة بحثية برافعة 40 طنا لإطلاق الغواصات ومصفوفات السونار المقطوعة وغيرها من المعدات الثقيلة إلى الأعماق.

 

 

وتحتوي السفينة أيضا على غواصتين مأهولتين من طراز Triton، يمكن لكل منهما الغوص إلى أعماق تزيد عن 3280 قدما لمدة تصل إلى ثماني ساعات. وتشمل مركبة تعمل عن بعد ومركبة ذاتية القيادة تحت الماء يمكنها استكشاف أعماق تصل إلى 19685 قدما.

وقال فيشيوني لرودريغ خلال مكالمة فيديو: "في المنطقة التي تعمل فيها، في البحر الأحمر، هناك مجموعة معروفة جيدا منها. أصبحت كبيرة حقا. أعتقد أن ما تراه هو الشكل العملاق لـ Sthenoteuthis".

المصدر - البيان 

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