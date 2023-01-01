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الأحد، 01-01-2023 01:42 م

العثور على 4 جماجم بشرية في طرد مكسيكي متجه إلى أمريكا - صورة

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الوكيل الإخباري - اعترضت السلطات المكسيكية طرداً كان متجهاً إلى الولايات المتحدة، يحتوي على ما بدا أنها أربع جماجم بشرية، في مطار.


وذكرت قوة الحرس الوطني المكسيكي"جارديا ناسيونال" أمس الجمعة أنه تم العثور على الجماجم الأربعة، التي يعتقد أنها بشرية، ملفوقة بورق ألومنيوم وبلاستيك، داخل صندوق من الورق المقوي، في مطار "كويريتارو" على بعد حوالي 200 كيلومتر، شمال غرب مكسيكو سيتي.


وأضافت القوة في بيان أن الرفات البشرية، جاءت من بلدة "أباتسينجان" في المنطقة الغربية الوسطى من ولاية "ميتشواكان" المكسيكية، وكانت موجهة إلى بلدة "مانينج" في ولاية "ساوث كارولينا" الأمريكية. وتابعت القوة أن الطرد لم يكن مرفقاً به التصاريح المناسبة لنقل رفات بشرية، مشيرة إلى أنه يجرى تحقيق حول الأمر. 

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