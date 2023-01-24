القبض على أشخاص حاولوا سرقة جهاز صراف آلي بمركبة في السعودية - فيديو

الوكيل الإخباري - قبضت شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية على 5 مواطنين لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في محاولة سرقة جهاز صراف آلي بمدينة العيون بسحبه من موقعه.

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وأضافت أن المتهمين قاموا أيضا بالسطو على 3 محال تجارية بمحافظة الأحساء وسرقة أموال منها باستخدام مركبتين مسروقتين من مدينة الدمام تم استردادهما.



وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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