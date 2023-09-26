الثلاثاء 26-09-2023
الوكيل الاخباري

المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 750 مليون دولار

ترجيح عقد امتحان المزاولة لمهنة التمريض المشارك مطلع تشرين الثاني المقبل

الحكومة تعرض 930 مركبة و1465 شقة للبيع

إدخال 3 وزراء للفريق الحكومي لم يسبق لهم تسلّم وزارات - أسماء

السير الذاتية للوزراء الجدد في حكومة الخصاونة

مناصب قيادية شاغرة بعد التعديل الوزاري

7 سيدات في حكومة الخصاونة

وفد سعودي يصل رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني

الوزراء الجدد يؤدون اليمين امام الملك

تغيير مفاجئ على التعديل الوزاري

الثلاثاء، 26-09-2023 12:45 م

القضاء البريطاني يعيد محاكمة ممرضة قتلت 7 أطفال

image


الوكيل الإخباري - أعلن القضاء البريطاني، يوم الاثنين، أن الممرضة الإنجليزية لوسي ليتبي، التي حُكم عليها، في أغسطس، بالسجن مدى الحياة لقتلها سبعة أطفال حديثي الولادة، ستعاد محاكمتها بتهمة محاولة قتل طفلة أخرى.

ودانت محكمة مانشستر في شمال إنجلترا الممرضة البالغة 33 عاماً، منتصف أغسطس الماضي، بقتل سبعة أطفال حديثي الولادة ومحاولة قتل ستة آخرين في المستشفى الذي كانت تعمل فيه، خلال عامي 2015 و2016، ما جعلها أسوأ قاتلة أطفال في التاريخ البريطاني الحديث.

اضافة اعلان


وحُكم على لوسي ليتبي، التي دفعت ببراءتها طوال المحاكمة التي استمرت عشرة أشهر، بالسجن مدى الحياة من دون إمكانية خفض العقوبة، وهو حكم ندر صدوره عن القضاء الإنجليزي.


لكنّ هيئة المحلفين فشلت في التوصل إلى حكم بشأن محاولات القتل الستّ الأخرى.
وأعلنت النيابة العامة، اليوم، عن محاكمة جديدة على خلفية إحدى محاولات القتل هذه ضد طفلة في فبراير 2016.
ومن المقرر أن تبدأ هذه المحاكمة في 10 يونيو 2024، على أن تستمر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وأوضح المدعي العام جوناثان ستورر أن هذا القرار بشأن المحاكمات الجديدة المحتملة كان «معقّداً للغاية، ويصعب اتخاذه».
وأضاف: «لقد التقينا بجميع العائلات المعنية بهذه القرارات لنشرح لهم كيف اتخذنا قرارنا».


ولم تكشف المحاكمة دوافع الممرضة التي كانت تعمل في وحدة العناية المركزة في مستشفى كاونتس أوف تشيستر بمدينة تشيستر شمال غربي إنجلترا.


ووقعت جرائم القتل بين يونيو 2015 ويونيو 2016، بعدما حقنت الممرّضة الهواء عن طريق الوريد للأطفال الحديثي الولادة، وباستخدام أنابيبهم الأنفية المعوية لإرسال الهواء، أو بإعطائهم جرعة زائدة من الحليب، إلى معدتهم.


وكانت لوسي ليتبي تهاجم الأطفال بعد مغادرة والديهم، أو إثر مغادرة الممرضة المسؤولة، أو في الليل عندما تكون بمفردها.


ثم كانت تنضمّ أحياناً إلى الجهود الجماعية لإنقاذ الأطفال حديثي الولادة، وحتى مساعدة الأهل اليائسين.


ونُقلت ليتبي في يونيو 2016 إلى دائرة إدارية، وأُوقفت أول مرة عام 2018، ثم عام 2019، وسُجنت أخيراً في نوفمبر 2020

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
جوارب- لاعبي- كرة- القدم (1)

ما هي الأسباب وراء وجود ثقوب في جوارب لاعبي كرة القدم؟

Doc-P-1110958-638313156632780014

اختفى فيه آلاف الأشخاص.. تعرّفوا إلى قصة 'المثلث الغامض' في ألاسكا

8755-f

تصادم مجرتين تبعدان 465 مليون سنة ضوئية - صورة

french-schools-in-dubai-C-11-10.ar8102020-1024x640

إنتبهوا على أطفالكم... تحدٍّ قاتل يغزو المدارس ويُثير الرعب في فرنسا

22-1-2020_18_26_37_GomhuriaOnline_1579710397

شاهد طعنة قاتلة من قرن ثور هائج في مهرجان بإسبانيا

651047bc4c59b70e43548a46

القرش الحوتي الضخم يظهر من جديد في شاطئ بمصر -صور

أخبار متعلقة
888

بعد قضائه 22 عاما.. روسي يهرب من السجن يوم الإفراج عنه

ط

بالفيديو.. طريقة هروب مثيرة لقاتل من سجن أميركي