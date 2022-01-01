القطط تشعل الحرائق في كوريا الجنوبية

الوكيل الإخباري - حذر مسؤلوا الحماية المدنية في كوريا الجنوبية، أصحاب الحيوانات الأليفة، في بيان رسمي أن القطط تسببت في إشعال الحرائق، لافتين إلى أن أكثر من 100 حريق في العاصمة سيؤول، خلال السنوات الثلاث الماضية كان سببها الرئيسي القطط.





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ونشرت شبكة سي إن إن الأمريكية تحذير إدارة الحرائق والكوارث في العاصمة الكورية سيؤول، مشيرة إلى أن الأمر ينطبق على الولايات المتحدة، حيث تتسبب القطط في ألف حريق سنوياً داخل البلاد.





وأضاف البيان أن أربعة أشخاص أصيبوا في الحرائق، وبدأ أكثر من نصفها أثناء غياب أصحاب الحيوانات ‏الأليفة عن منازلهم.

ولا تقتصر المشكلة على كوريا الجنوبية، فوفقًا لجمعية الرفق بالحيوان الأمريكية، فإن الحيوانات الأليفة ‏مسؤولة عن حوالي 1000 حريق منزلي في الولايات المتحدة كل عام وتشجع الجمعية المالكين على ‏وضع أغطية أو إزالة مقابض المواقد كإجراء أمان وتقول إن على المالكين ثني حيواناتهم الأليفة عن ‏التفاعل مع الموقد.‏





البيان