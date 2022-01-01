السبت 01-01-2022
الوكيل الاخباري

بعد التوقعات عن الأردن في 2022 .. مجاهد يتحدى حايك

الأردن استورد من العراق 1.195 مليون برميل نفط في 4 أشهر

كشف موعد صرف مستحقات الدعم التكميلي "تكافل"

هام من إدارة الترخيص للمواطنين

تعرّف على عقوبات مخالفي امر الدفاع 35

السير لـ الوكيل : جميع الطرق الخارجية والفرعية سالكة

ارتفاع اسعار الذهب محليا 70 قرشا

وفيات السبت 1-1-2022

إصابات كورونا النشطة تواصل انخفاضها في المملكة

أمطار غزيرة وتحذيرات من السيول والانزلاقات - تفاصيل

السبت، 01-01-2022 09:47 ص

القطط تشعل الحرائق في كوريا الجنوبية

31-12-2021_20_03_31_GomhuriaOnline_341640973811


الوكيل الإخباري - حذر مسؤلوا الحماية المدنية في كوريا الجنوبية، أصحاب الحيوانات الأليفة، في بيان رسمي أن القطط تسببت في إشعال الحرائق، لافتين إلى أن أكثر من 100 حريق في العاصمة سيؤول، خلال السنوات الثلاث الماضية كان سببها الرئيسي القطط.

اضافة اعلان

ونشرت شبكة سي إن إن الأمريكية تحذير إدارة الحرائق والكوارث في العاصمة الكورية سيؤول، مشيرة إلى أن الأمر ينطبق على الولايات المتحدة، حيث تتسبب القطط في ألف حريق سنوياً داخل البلاد.

وأضاف البيان أن أربعة أشخاص أصيبوا في الحرائق، وبدأ أكثر من نصفها أثناء غياب أصحاب الحيوانات ‏الأليفة عن منازلهم.

 

ولا تقتصر المشكلة على كوريا الجنوبية، فوفقًا لجمعية الرفق بالحيوان الأمريكية، فإن الحيوانات الأليفة ‏مسؤولة عن حوالي 1000 حريق منزلي في الولايات المتحدة كل عام وتشجع الجمعية المالكين على ‏وضع أغطية أو إزالة مقابض المواقد كإجراء أمان وتقول إن على المالكين ثني حيواناتهم الأليفة عن ‏التفاعل مع الموقد.‏

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
emarat-news_2021-12-31_11-54-51_252316

اكتشاف مخلوق غريب له 1306 أقدام في أستراليا

INAF_20220101004824967

بريطانيا...مصرف يوزع 130 مليون جنيه استرليني بالخطأ

19_2022-637765934502115117-211

سمكة الأسد السامة تهدد الأنظمة البيئية على سواحل فنزويلا

FH4bfDFXEAM6hWR

وفاة إحدى أقصر النساء في العالم - فيديو

تفسير-حلم-الثعبان-الابيض-في-المنام-لابن-سيرين-scaled

أفعى بقبعة تشعل منصات التواصل الاجتماعي - فيديو

7-23

نيوزيلندا أول دولة في العالم تدخل عام 2022 الجديد