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الأحد، 13-02-2022 07:49 ص

الكشف عن تفاصيل تحرير الطفل السوري فواز القطيفان - فيديو

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الوكيل الاخباري - كشفت الشرطة السورية في محافظة درعا، أمس السبت، عن تفاصيل تحرير الطفل المختطف فواز القطيفان بعد أشهر من اختطافه.

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وفي تصريحات للإعلام السوري، أوضح قائد شرطة محافظة درعا، العميد ضرار الدندل، تفاصيل عملية تحرير الطفل، قائلا: "بالمتابعة المستمرة وبالتنسيق مع إدارة الأمن الجنائي والإنتربول تم رصد الرقم الدولي الذي تواصل عبره الخاطفون مع ذوي الطفل وتم تحديد الأشخاص المرتبطين بالرقم"، لافتا إلى أنه "منذ أربعة أيام، قاموا بمداهمة قرية الكتيبة قرب خربة غزالة بريف درعا وتم إلقاء القبض على 4 أشخاص بينهم الشخص الأساسي الذي ارتبط رقمه برقم الخاطفين".


وتابع العميد ضرار الدندل موضحا: "الخاطفين قطعوا تواصلهم لمدة يوم كامل بعد إلقاء القبض على هذا الشخص تحسبا منهم لأي اعترافات منه، وبما أننا لم نصرح بما اعترف به، عاودوا الاتصال بعائلة الطفل مرة ثانية وتم الاتفاق على موعد لإطلاق سراحه وتسليم الفدية يوم الأربعاء، إلا أنهم لم يلتزموا"، مشيرا إلى أن "الخاطفين تواصلوا مع عم الطفل يوم الجمعة وأعطوه موعدا جديدا على أوتوستراد درعا-دمشق باتجاه بلدة نصيب، الساعة الخامسة مساء، وطلبوا منه أن يتوجه والد الطفل وليس عمه، وأن يرسل لهم صورة السيارة التي سيستقلها".


وأكمل الدندل: "قمنا نحن بدورنا بتعميم صورة السيارة على عناصرنا التي انتشرت بطريقة مخفية في المنطقة لكن الخاطفين أخلوا بالموعد مرة ثانية، وأعادوا الاتصال اليوم السبت ظهرا وطلبوا أن يذهب الوالد إلى مدينة نوى وحددوا منطقة قرب صوامع الحبوب على الطريق باتجاه القنيطرة والتي تنتشر فيها مجموعات مسلحة ومع وصول والد الطفل ووالدته إلى المنطقة والمبلغ المالي معهم قاموا بترك الطفل مشيراً إلى أن عناصر الشرطة لم يتدخلوا بهدف الحفاظ على حياة الطفل بعد تهديد الخاطفين بقتله، لنتفاجأ بعد لحظات بحضور دراجة من بعيد لم نلاحظ عليها، إنما قامت بترك شيء ومشت من المكان، وعندما توجهنا، عثرنا على الطفل"، مشددا على أن الشرطة ستتابع جهودها حتى إلقاء القبض على أفراد العصابة الخاطفة.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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