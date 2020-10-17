السبت 17-10-2020
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السبت، 17-10-2020 10:03 ص

الكشف عن سر انجذاب البعوض لدم الإنسان

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الوكيل الإخباري- اكتشف فريق من العلماء في أمريكا السبب وراء جذب دم الإنسان للبعوض وما يمكن أن ينهي هذه المشكلة إلى الأبد.

وبينت  الدراسة الجديدة أن مذاق دم الإنسان يشبه إلى حد ما طعم الكراميل المملح للبعوض الجائع.

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ووصف الباحثون دماءنا بأنها "مالحة قليلا وحلوة قليلا"، وتمكنوا من تحديد الخلايا العصبية الفردية في البعوض التي تشعر بنكهتنا "المميزة واللذيذة".

ويتم تشغيل هذه الخلايا العصبية وإرسال نبضات كهربائية عندما تشرب البعوضة الدم بكميات كبيرة، ما ينقل معلومات حول مذاقنا.

ويزعم الفريق أن الدراسة الجديدة يمكن أن تساعد في تطوير عقاقير عن طريق الفم يمكن أن تحجب نكهة دمنا وتمنعنا من التعرض للعض.




 




 

 


 

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