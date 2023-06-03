السبت 03-06-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعيد إغلاق مداخل في رام الله

إعلان مواعيد جولات الترخيص المتنقل الشهر الحالي

بوريل: أعرف كيف ننهي الحرب في أوكرانيا في غضون أسابيع معدودة

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية

توقعات بعدم رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة من جديد الشهر الحالي

تحذيرات للمواطنين من الوقوع في شرك المكالمات الدولية مجهولة المصدر

وزير الخارجية المصري يتوجه إلى أنقرة للمشاركة فى مراسم تنصيب أردوغان

انخفاض أسعار الذهب محليا 20 قرشا للغرام السبت

الاحتلال يعتقل شابين من ساحات المسجد الأقصى

5.46 % نسبة نمو عدد الاشتراكات بخدمات الهاتف النقال في الأردن

السبت، 03-06-2023 10:19 ص

الكشف عن مملكة للنمل شُيدت بطريقة معمارية شبيهة بالبشر - فيديو

كيف-يبني-النمل-بيته؟-768x493


الوكيل الإخباري - أظهرت إحدى التجارب مدينة كاملة مبنية بهندسة متقنة، شيّدها سرب من النمل واتخذها مسكنا له، وذلك بعد أن سكب علماء كميات من الأسمنت في العش الخالي .

اضافة اعلان


وقام العلماء المشاركون في هذه التجربة بسكب كمية 10 أطنان من مادة الإسمنت في عش النمل المهجور، وبعد أن جفّ الإسمنت الطري، باشروا بأعمال الحفر حوله على مدار عدة أسابيع ليروا نتائج عملهم.

 

وأظهرت الحفريات أن هناك مدينة ضخمة، بناها النمل ذات يوم، كانت مخبأة تحت سطح الأرض.


وقال العلماء إنه من أجل تشييد وحفر مثل هذه الشبكة، كان النمل بحاجة إلى إزاحة حوالي 40 طنا من الأتربة. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم كل نفق بطريقة تضمن تهوية شاملة وتقليل وقت التنقّل.


وقال أحدهم: "كل شيء يبدو أنه تم تصميمه بواسطة عقل مهندس معماري واحد ولكن، بالطبع، هو ليس كذلك".


تجدر الإشارة إلى أنه أصبح معروفا مؤخرا أن علماء الأحياء عثروا على حشرات تعلّمت طريقة استخدام أدوات الصيد.

 

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
52944177393_7b87c4687b_3k_0

فستان زفاف الأميرة رجوة آل سيف من تصميم إيلي صعب

image

من سماء أبو ظبي: تصوير كويكب من فئة الكويكبات القريبة من الأرض - فيديو

resize

نجا من الموت بأعجوبة.. غواص يفلت من فكي تمساح في أستراليا

20211226201521557

روبوت بشري يصمم منتجات منزلية بمهارة - صورة

1463581

ماليزي ينجو بأعجوبة من منطقة الموت في أعالي 'إيفرست'

647a07584c59b76fbe7e892c

صورة تهز مواقع التواصل.. الملايين يتعاطفون مع أب جزائري يكافح لعلاج ابنه