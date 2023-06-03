الكشف عن مملكة للنمل شُيدت بطريقة معمارية شبيهة بالبشر - فيديو

الوكيل الإخباري - أظهرت إحدى التجارب مدينة كاملة مبنية بهندسة متقنة، شيّدها سرب من النمل واتخذها مسكنا له، وذلك بعد أن سكب علماء كميات من الأسمنت في العش الخالي .

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وقام العلماء المشاركون في هذه التجربة بسكب كمية 10 أطنان من مادة الإسمنت في عش النمل المهجور، وبعد أن جفّ الإسمنت الطري، باشروا بأعمال الحفر حوله على مدار عدة أسابيع ليروا نتائج عملهم.

وأظهرت الحفريات أن هناك مدينة ضخمة، بناها النمل ذات يوم، كانت مخبأة تحت سطح الأرض.



وقال العلماء إنه من أجل تشييد وحفر مثل هذه الشبكة، كان النمل بحاجة إلى إزاحة حوالي 40 طنا من الأتربة. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم كل نفق بطريقة تضمن تهوية شاملة وتقليل وقت التنقّل.



وقال أحدهم: "كل شيء يبدو أنه تم تصميمه بواسطة عقل مهندس معماري واحد ولكن، بالطبع، هو ليس كذلك".



تجدر الإشارة إلى أنه أصبح معروفا مؤخرا أن علماء الأحياء عثروا على حشرات تعلّمت طريقة استخدام أدوات الصيد.





[full video, from "Ants! Natures Secret Power": pic.twitter.com/G71KrCYafP Over the course of 3 days scientists pumped 10 tons of cement into an abandoned ant hill. After weeks of digging, the colony’s intricate & impressive structure is revealed. This one[full video, from "Ants! Natures Secret Power": https://t.co/ol5WJZU6A8 May 31, 2023

روسيا اليوم