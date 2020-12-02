اللغز يزداد غموضا .. اختفاء الجسم الغامض في رومانيا كما سبق وحدث في أمريكا

الوكيل الاخباري - اختفت المتراصة المعدنية في رومانيا، كما اختفت شبيهتها في صحراء ولاية يوتا الأمريكية منذ أيام.

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وظهرت المتراصة في شمال رومانيا مكان قلعة داتشيا القديمة في مدينة بياترا نيامتس في 30 نوفمبر/تشرين الثاني. وذلك بعد اختفاء هيكل مشابه من أصل غير معروف في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، وقد تم اكتشافه لأول مرة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، في ولاية يوتا.



وقال الصحفي المحلي روبرت يوسب لـ"رويترز": "المتراصة التي يبلغ ارتفاعها 2.8 متر اختفت في منتصف الليل بهدوء مثل ما ظهرت الأسبوع الماضي".



وقال يوسب إنه رأى الهيكل من قبل ولاحظ أنه يتكون من صفائح معدنية ملحومة معًا بإهمال شديد.



وصنعت المتراصة الرومانية من المعدن، كما اختلفت عن شبيهتها الأمريكية بوجود خطوط مموجة على أحد جوانبها.



المصدر : سبوتنك









