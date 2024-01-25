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الخميس، 25-01-2024 08:56 ص

المحكمة العليا الأميركية تُصادق على إعدام سجين بغاز النيتروجين

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الوكيل الإخباري - أيدت المحكمة العليا الأميركية، يوم الأربعاء، حكم إعدام أول سجين بغاز النيتروجين في ولاية ألاباما، إذ رفضت وقف حكم الإعدام الصادر ضد كينيث سميث، المقرر تنفيذه هذا الأسبوع، بطريقة جديدة تمامًا، واجهت انتقاد بعض الخبراء الذين قالوا إنها قد تؤدي إلى الألم المفرط أو حتى تعذيب السجين. 

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ومن المقرر أن يتم إعدام "سميث"، لدوره بجريمة قتل حدثت في عام 1988، إذ قتل إليزابيث سينيت طعنًا، بعد أن عرض زوجها أن يدفع لسميث ورجلين آخرين، ألف دولار لكل منهم نظير قتلها، فيما انتحر زوجها "القس" تشارلز سينيت في وقت لاحق، وفقًا لشبكة "سي إن إن". 

قبل 14 شهرًا وتحديدًا في 17 تشرين الثاني 2022، نجا "سميث"، من محاولة إعدامه بالحقنة القاتلة، لعدم تمكن المسؤولين من إدخال الحقنة المميتة في أوردة ذراعي سميث ويديه وحتى بالقرب من قلبه، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز". 

وقال سميث، وقتها إنه يرى أن "الحقنة القاتلة" عقوبة قاسية، واقترح أن يتم قلته عن طريق استنشاق النيتروجين النقي بدلًا منها. 

وفي 11 كانون الثاني الجاري، أجاز قاض لولاية ألاباما بإعدام السجين بغاز النيتروجين، كأول عملية إعدام في البلاد بموجب طريقة جديدة ينتقدها المحامون معتبرين أنها "قاسية وتجريبية".

وحاول محامو "سميث"، وقف عملية الإعدام بالنيتروجين قائلين إنها تجعله "مادة اختبار"، لطريقة إعدام لم يتم تجربتها بعد .

 

لبنان 24

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