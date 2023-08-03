اليوم العالمي للبطيخ .. 10 حقائق عن 'فاكهة الصيف اللذيذة'

الوكيل الإخباري - يحل اليوم العالمي للبطيخ 3 أغسطس/آب من كل عام، وهي مناسبة لتسليط الضوء على هذه الفاكهة اللذيذة التي تعد واحدة من أهم علامات فصل الصيف.

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يعود تاريخ زراعة هذه الفاكهة إلى عام 2000 قبل الميلاد، بعد العثور على بذور البطيخ الأولى في شمال شرق أفريقيا، إذ تضمنت التكهنات أن تاريخها يعود إلى 5000 عام.

ووفقا لموقع المكتبة الوطنية للطب في أمريكا "جرى العثور على بذور البطيخ قبل 5000 عام، في شمال شرق أفريقيا".



واستدلت المكتبة على هذا التاريخ بالمقولة التالية: "تم العثور على صورة لفاكهة كبيرة مخططة ومستطيلة الشكل على صينية في مقبرة مصرية يعود تاريخها إلى 4000 عام على الأقل".



اليوم، هذه الفاكهة هي اختيار كثير من الناس، وتشتهر الصين بإنتاجها العالي من البطيخ حيث تم إنتاج أكثر من 38 مليون بطيخة في عام 2020.

حقائق مثيرة عن فاكهة البطيخ

1- وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، أثقل بطيخة مزروعة على الإطلاق بلغ وزنها 350.5 رطلا، وكانت من إنتاج كريس كينت في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصلت على الجائزة في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2013.

2- الاسم الرسمي لهذه الفاكهة اللذيذة هو Citrullus lanatus وفقا للمكتبة الوطنية للطب.

3- هناك أكثر من 1200 نوع من البطيخ تزرع في 96 دولة حول العالم.

4- أول حصاد مسجل للبطيخ كان منذ ما يقرب من 5000 عام في مصر، وقد تم تصويره بالهيروغليفية المصرية على جدران المباني القديمة، غالبا ما كان يتم وضع البطيخ في مقابر الملوك.

5- يمكن استخدام قشر البطيخ لعمل مخللات، وتم نشر الوصفة الأولى لهذا في عام 1796 في كتاب الطبخ الأمريكي.

6- وفقًا لبيانات FAOSTAT تحتل الصين صدارة قائمة أكبر منتج للبطيخ في العالم، وتعتبر هذه الفاكهة هدية شهيرة للمضيفين في الصين، وتصنف كتراث ثقافي زراعي.

7- البطيخ يحتوي على 92٪ من الماء ما يجعله وجبة خفيفة وطريقة رائعة للبقاء رطبا.

8- يعد البطيخ من أكثر الفواكة منخفضة الكربوهيدرات التي يمكنك تناولها، لذلك يمكن لمن يتبعون نظاما غذائيا صديقا للكيتو الاستمتاع به.

9- يستغرق نمو البطيخ حوالي 90 يوما، من الزراعة إلى الحصاد.

10- ظهرت كلمة "البطيخ" لأول مرة في قاموس اللغة الإنجليزية عام 1615.

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