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الثلاثاء، 26-10-2021 01:13 م

امرأة بريطانية تنجو من الموت بعد سقوطها من الطابق الرابع - صورة

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الوكيل الإخباري - نجت امرأة بريطانية تُدعى “لو ميتشل” من الموت المُحتّم، بعدما سقطت من الطابق الرابع بسبب سيرها أثناء نومها.

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وقالت المرأة البالغة من العمر 40 عاماً إنّها كانت في زيارة لصديقتها التي تعيش بمدينة أبردين الأسكتلندية، وأنّها نامت عندها قبل أن تتفاجأ بسقوطها، وأكدت أنّها لم تشعر إلّا وهي على سطح المنزل وتعاني من الآلام.

وأشارت المرأة البريطانية إلى أنّ سبب سقوطها هو المشي أثناء النوم، وأكدت أنّها عانت من هذه المشكلة في الطفولة.


وتم نقل لو ميتشل للمستشفى بسيارة إسعاف، وأثبتت الفحوصات معاناتها من التواء في الكاحل الأيسر وبعض الندوب على جبهتها.


من جهة أخرى قال الأطباء الذين عالجوا المرأة البريطانية، إنّ معجزة أنقذتها من الموت المحتم بعد سقوطها من هذا الارتفاع.

 


 

المصدر - 218

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