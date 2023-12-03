الأحد 03-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى الإمارات

التعليم العالي: تمديد فترة استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات الطلبة

كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في مبنى

الدفاع المدني بغزة: وصول جثامين 84 شهيدا إلى مستشفى المعمداني

الشيوخ الامريكي يطلب من بايدن فرض حظر السفر مع الصين بعد ارتفاع الإصابة بأمراض التنفس الصينية

غزة : أكثر من 700 شهيد في 24 ساعة ومليون ونصف نازح

كتائب القسام: استهدفنا 5 آليات صهيونية شرق دير البلح

مجدداً .. كتائب القسام تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال

كتائب القسام تقصف تحشد لجنود الاحتلال شرق خانيونس بقذائف الهاون

النائب مغير الهملان الدعجة يتعرض لحادث سير في عمّان

عاجل

غزة : أكثر من 700 شهيد في 24 ساعة ومليون ونصف نازح

الأحد، 03-12-2023 11:05 ص

امريكي فاز بمليار دولار.. وهذا ما فعله

Doc-P-1136592-638371107641775658


الوكيل الإخباري - رفع الفائز بثاني أكبر جائزة في تاريخ يانصيب "ميغا مليونز" Mega Millions بالولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد أم ابنته، لأنها أخبرت والديه بحصوله على تلك الثروة الهائلة، رغم توقيعها على اتفاقية قانونية تنص على "عدم إفشاء" ذلك السر.

اضافة اعلان

 

ويدعي الرجل المجهول، الذي اختار عدم الكشف عن هويته، أن والدة ابنته كانت واحدة من الأشخاص القلائل الذين علموا بفوزه باليانصيب في يناير الماضي.

وأشار إلى أنها كانت قد وافقت على التوقيع على اتفاقية عدم إفشاء خبر فوزه بتلك الجائزة لمدة 10 سنوات، وذلك حتى يتمكن من استغلال المال بأفضل شكل يمكن أن يغير حياته.

لكن والدة طفلته خرقت تلك الاتفاقية الملزمة، بعد أن أخبرت والديه وشقيقته، وبالتالي فإن ذلك الرجل يطالب بتعويض قدره 100 ألف دولار.

 

صوت لبنان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
قبقبقبق

هليكوبتر تسقط على طريق سريع وتصطدم بسيارة في مدريد - فيديو

412291-110934021

لاحظ حركة غريبة داخل كيس للجثث.. هذا ما حصل مع عامل مشرحة في البرازيل

بققبقبقب

أكبر الأمهات الجدد في العالم.. سيدة أوغندية 70 عاماً تلد توأمين

4dfg_0

أغرب تقاليد الزواج حول العالم

202312117163054CM

62 درجة مئوية تحت الصفر .. كيف يعيش سكان أبرد قرية في العالم؟

1701171833

هل يمكن غسل الحذاء الرياضي في الغسالة الأوتوماتيكية؟