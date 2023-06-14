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الأربعاء، 14-06-2023 10:44 ص

باحثون في أستراليا يعثرون على هيكل أحفوري لـ 'أغرب سحلية' على الأرض

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الوكيل الإخباري - عثر باحثون في جامعة أسترالية على هيكل أحفوري لسحلية وصفوها بأنها "أكبر وأغرب سحلية عاشت على الإطلاق.

وكانت السحلية "تيليكا فرانجينز" كبيرة بحجم ذراع ومغطاة بدرع سميك ، حسبما قال باحثون في جامعة فليندرز في بيان اليوم الأربعاء.

وقال الباحثون إن السحلية عاشت خلال العصر الجليدي ، إلى جانب الحيوانات الضخمة الشهيرة مثل الأسود الجرابية والكنغر قصير الوجه.

وكانت "فرانجينز" أكبر ألف مرة من سحلية الحدائق الأسترالية الشائعة ، والتي تزن حوالي 2 جرام ، حسبما قالت الباحثة كايلا ثورن.

وأضافت: "إنها تكشف أن حتى المخلوقات الصغيرة كانت كبيرة الحجم خلال العصر الجليدي"، وأضافت ثورن أن فرانجينز كان لديها أيضا "مظهر جانبي مكتنز ومسنن فريد من نوعه".

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البيان 

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