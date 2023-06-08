بالفيديو الشرطة الأميركيّة توقف عريسا عربيا في وسط الطريق… ما السبب؟

الوكيل الإخباري - أوقفت السلطات الأميركية موكبا لعريس يمني واعتقلته مع عدد من أصدقائه ومرافقيه، بسبب الزي التقليدي اليمني الذي يرتديه،
ويتضمن وضع الخنجر.
وتجوّل العريس برفقه أصدقائه في شوارع ولاية ميشيغان الأميركية، لكن بعض المواطنين أبلغوا عن تجوّل مجموعة من الأشخاص بالأسلحة.
اعتقال عريس يمني في أمريكا— Step News Agency - وكالة ستيب الإخبارية (@Step_Agency) June 7, 2023
فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر إيقاف عناصر الشرطة في ولاية ميشيغان الأمريكية موكب عريس يمني، وأحد مرافقيه وتقييدهم، عقب بلاغ يتهمهم بالتجول بمجموعة من الأسلحة في الشوارع العامة. #اليمن #أمريكا pic.twitter.com/AoHZrhwVNH
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