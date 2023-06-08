الخميس 08-06-2023
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الخميس، 08-06-2023 01:26 م

بالفيديو الشرطة الأميركيّة توقف عريسا عربيا في وسط الطريق… ما السبب؟

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الوكيل الإخباري - أوقفت السلطات الأميركية موكبا لعريس يمني واعتقلته مع عدد من أصدقائه ومرافقيه، بسبب الزي التقليدي اليمني الذي يرتديه، 

ويتضمن وضع الخنجر.

وتجوّل العريس برفقه أصدقائه في شوارع ولاية ميشيغان الأميركية، لكن بعض المواطنين أبلغوا عن تجوّل مجموعة من الأشخاص بالأسلحة. 

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