بالفيديو الشرطة الأميركيّة توقف عريسا عربيا في وسط الطريق… ما السبب؟

الوكيل الإخباري - أوقفت السلطات الأميركية موكبا لعريس يمني واعتقلته مع عدد من أصدقائه ومرافقيه، بسبب الزي التقليدي اليمني الذي يرتديه،



ويتضمن وضع الخنجر.



وتجوّل العريس برفقه أصدقائه في شوارع ولاية ميشيغان الأميركية، لكن بعض المواطنين أبلغوا عن تجوّل مجموعة من الأشخاص بالأسلحة.

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فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر إيقاف عناصر الشرطة في ولاية ميشيغان الأمريكية موكب عريس يمني، وأحد مرافقيه وتقييدهم، عقب بلاغ يتهمهم بالتجول بمجموعة من الأسلحة في الشوارع العامة. #أمريكا pic.twitter.com/AoHZrhwVNH اعتقال عريس يمني في أمريكافيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر إيقاف عناصر الشرطة في ولاية ميشيغان الأمريكية موكب عريس يمني، وأحد مرافقيه وتقييدهم، عقب بلاغ يتهمهم بالتجول بمجموعة من الأسلحة في الشوارع العامة. #اليمن June 7, 2023

لبنان 24