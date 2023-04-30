بالفيديو: سقوط سقف داخل قاعة للاحتفالات في السعودية

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو، سقوط سقف قاعة مخصصة للمناسبات والاحتفالات في حي القيروان شمال الرياض.

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وأوضح المقطع، سقوط السقف على الأرض من إحدى جوانبه.



وأظهرت اللقطات، السقف وهو يكاد يلامس الكراسي المتراصة بجانب بعضها داخل القاعة.



ولم يرد ما يفيد بوقوع خسائر بالأرواح، أو حدوث إصابات.



انهيار سقف قاعة احتفالات في حي القيروان شمال الرياض ولم ينتج عنها اي إصابات ولله الحمد متداول :انهيار سقف قاعة احتفالات في حي القيروان شمال الرياض ولم ينتج عنها اي إصابات ولله الحمد pic.twitter.com/MROEyICX7P April 29, 2023

المرصد