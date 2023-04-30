الأحد 30-04-2023
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الأحد، 30-04-2023 10:06 ص

بالفيديو: سقوط سقف داخل قاعة للاحتفالات في السعودية

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو، سقوط سقف قاعة مخصصة للمناسبات والاحتفالات في حي القيروان شمال الرياض.

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وأوضح المقطع، سقوط السقف على الأرض من إحدى جوانبه.

وأظهرت اللقطات، السقف وهو يكاد يلامس الكراسي المتراصة بجانب بعضها داخل القاعة.


ولم يرد ما يفيد بوقوع خسائر بالأرواح، أو حدوث إصابات.

 

 

 

المرصد 

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