بالفيديو: سقوط سقف داخل قاعة للاحتفالات في السعودية

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو، سقوط سقف قاعة مخصصة للمناسبات والاحتفالات في حي القيروان شمال الرياض.
وأوضح المقطع، سقوط السقف على الأرض من إحدى جوانبه.
وأظهرت اللقطات، السقف وهو يكاد يلامس الكراسي المتراصة بجانب بعضها داخل القاعة.
ولم يرد ما يفيد بوقوع خسائر بالأرواح، أو حدوث إصابات.
متداول :— هيئة المشاهير (@Celebrty_0) April 29, 2023
انهيار سقف قاعة احتفالات في حي القيروان شمال الرياض ولم ينتج عنها اي إصابات ولله الحمد pic.twitter.com/MROEyICX7P
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