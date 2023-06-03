بالفيديو.. سيول كالأنهار تجرف شاحنة محملة بالإبل في السعودية

الوكيل الإخباري - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سيول تجرف الإبل في مكة المكرمة.
ووفقًا لما نشره حساب طقس العالم على تويتر، فإن الإبل كانت تحاول مواجهة السيول ولكن دون جدوى بسبب قوة التيار المائي.
كما أفاد المصدر أن هذه الحادثة وقعت في وادي غليلة الواقع بين بني المنتشر والعوامر في العرضيات، مكة المكرمة.
وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية قد توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان السيول في العديد من المناطق بما في ذلك نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كما حذر المركز من الرياح النشطة وزخات البرد والضباب المحتمل في بعض المناطق.
#مكة | سيول وادي غليلة تجرف مجموعة من الإبل ببلاد العوامر بمحافظة العرضيات شرق القنفذة عصر اليوم #الجمعة 🔻 شاهد pic.twitter.com/TKunTs0O59— المطر والربيع 💦 (@1Rain_spring) June 2, 2023
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