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الإثنين، 21-06-2021 09:30 م

بالفيديو.. شاب ينقذ سكان بناية من حريق بالسعودية

بناية


الوكيل الإخباري - أنقذ مواطن سعودي قاطني مبنى سكني بحي النور بالدمام، بعدما لاحظ اندلاع حريق في سيارة متوقفة أمام المبنى، فسحبها بعيداً عن العمارة قبل انفجارها بدقائق.

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وقال محمد العليط: "أثناء خروجي من منزلي الساعة 6 صباح اليوم الاثنين توجهت إلى سيارتي، غير أن دخانا متصاعداً استرعى انتباهي، و بالاقتراب منه، اكتشفت أن مصدره سيارة متوقفة أمام عمارة بينما طالت النيران المظلة التي تعلوها". بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.


وأوضح أن "النيران المشتعلة بالسيارة كادت أن تشعل السيارات الـ5 المتوقفة بجوارها، فقررت على الفور سحبها من الخلف حتى لا تؤدي لكارثة قد تطال سكان العمارة، وبعد جرها بدقائق، اشتعلت فيها النيران وأحرقتها بالكامل بعيداً عن المبنى".

 

 

البيان


 




 

 


 

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