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الإثنين، 05-06-2023 12:35 م

بالفيديو: كشف تفاصيل مثيرة عن مطاردة طائرة أرعبت أمريكا

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الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام أمريكية تفاصيل جديدة عن لحظات الرعب التي عاشتها العاصمة واشنطن بعد ظهر أمس الأحد. حيث قامت مقاتلات F16 بملاحقة طائرة سيسنا صغيرة كانت تقل أسرة رجل أعمال وحلقت في منطقة محظورة.

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ووفقاً لتقرير نشر على موقع “الحرة”، فقد ذكر مسؤولون أمريكيون أن الطيار الذي كان يقود الطائرة المدنية التي تحطمت في ولاية فيرجينيا لم يستجب لنداءات الطيارين العسكريين الذين اقتربوا من طائرته، وأضافوا أن تحطم الطائرة المدنية لم يكن بفعل التدخل العسكري.

 

ونقل مراسل قناة “الحرة” عن مسؤول أمريكي أن طياري الحرس الوطني رأوا قائد الطائرة الصغيرة غير المستجيبة لنداءاتهم وقد أغمي عليه قبل تحطم طائرته في فرجينيا. وأكد المسؤول أن الطيارين العسكريين لم يتدخلوا لإسقاط الطائرة.

 

وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، بياناً يفيد بأن مقاتلات من طراز F16 تدخلت لملاحقة طائرة مدنية من طراز سيسنا فوق واشنطن العاصمة وشمال فيرجينيا بعد ظهر يوم الأحد، وسمح للمقاتلة بخرق جدار الصوت مما أدى لسماع دوي انفجار في أرجاء العاصمة وضواحيها. وأضاف البيان أن المقاتلة حاولت لفت انتباه الطيار عبر استخدام القنابل المضيئة، ولكن دون جدوى. وتم اعتراض الطائرة المدنية عند الثالثة والثلث، ولم يستجب الطيار لمحاولات التواصل معه، حتى تحطمت الطائرة فوق غابة جورج واشنطن.

 

وذكرت شبكة “سي إن إن” أن أربعة أشخاص كانوا على متن الطائرة سيسنا وأنهم قتلوا جميعاً في الحادث. وفي مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أكد صاحب الشركة المالكة للطائرة، جون رامبل، أن الطيار كان فاقداً للوعي لسبب غير معروف، وأن ضحايا الحادث هم عائلته بأكملها.

 

 

 

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