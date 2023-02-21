بالفيديو.. لحظة انهيار مباني في تركيا إثر زلزال جديد

الوكيل الإخباري - انهار مساء يوم الاثنين عدد من المباني في تركيا بسبب الزلزال الجديد .



وكان الزلزال الذي وقع مساء يوم الاثنين قد شعر به سكان دول مجاورة مثل لبنان ومصر وخرج السكان من مساكنهم خوفاً من انهيارها.

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يذكر أن سوريا وتركيا شهدت مؤخرا زلزال تسبب في مقتل وإصابة أكثر من 40 ألف شخص.

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لحظة انهيار عدد من المباني جراء الزلزال الجديد الذي ضرب ولاية هاتاي جنوبي pic.twitter.com/06ScqRGNi9 #الأخبار لحظة انهيار عدد من المباني جراء الزلزال الجديد الذي ضرب ولاية هاتاي جنوبي #تركيا February 20, 2023

صحيفة صدى

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