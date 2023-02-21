بالفيديو.. لحظة انهيار مباني في تركيا إثر زلزال جديد

الوكيل الإخباري - انهار مساء يوم الاثنين عدد من المباني في تركيا بسبب الزلزال الجديد .
وكان الزلزال الذي وقع مساء يوم الاثنين قد شعر به سكان دول مجاورة مثل لبنان ومصر وخرج السكان من مساكنهم خوفاً من انهيارها.
يذكر أن سوريا وتركيا شهدت مؤخرا زلزال تسبب في مقتل وإصابة أكثر من 40 ألف شخص.
مشاهد تحبس الأنفاس.. أثناء حدوث #الزلزال في ولاية #هاتاي بـ #تركيا— شبكة الحصاد الإخبارية (@ElhasadN) February 20, 2023
- وسط تكبير وتهليل من السكان #هزة_أرضية #زلزال_شرق_المتوسط #زلزال_ترکیا_وسوريا #تركيا #سوريا pic.twitter.com/FFwXRkIccZ
#عاجل— ابوسياف الظاهري (@aCI4Ke7BQpVsOuD) February 20, 2023
لحظة انهيار عدد من المباني جراء الزلزال الجديد الذي ضرب ولاية هاتاي جنوبي #تركيا#الأخبار pic.twitter.com/06ScqRGNi9
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