الثلاثاء 21-02-2023
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الثلاثاء، 21-02-2023 10:36 ص

بالفيديو.. لحظة انهيار مباني في تركيا إثر زلزال جديد

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الوكيل الإخباري - انهار مساء يوم الاثنين عدد من المباني في تركيا بسبب الزلزال الجديد . 

وكان الزلزال الذي وقع مساء يوم الاثنين قد شعر به سكان دول مجاورة مثل لبنان ومصر وخرج السكان من مساكنهم خوفاً من انهيارها.

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يذكر أن سوريا وتركيا شهدت مؤخرا زلزال تسبب في مقتل وإصابة أكثر من 40 ألف شخص.

 

 

 

صحيفة صدى 

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