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الخميس، 17-02-2022 09:30 ص

بريطانيا ..ألماسة زرقاء نادرة يُنتظر أن تباع بـ 50 مليون دولار في مزاد

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الوكيل الإخباري - أشارت تقديرات لدار "سوثبي" للمزادات إلى أن قطعة ألماس زرقاء نادرة يمكن أن تحقق مبلغا قياسيا يصل إلى 50 مليون دولار في المزاد.

وقالت دار سوثبي للمزادات، أمس الأربعاء، إن الألماسة قطعت من "حجر خام فريد" تم اكتشافه في أبريل 2021 بدولة جنوب أفريقيا، وهي تزن 10ر15 قيراط.

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وأوضحت سوثبي أن "قطع الألماس الزرقاء بهذه الأهمية نادرة للغاية، حيث لم تعرض في المزاد من قبل سوى خمس نماذج يتجاوز وزنها 10 قراريط، ولم يتجاوز وزن أي منها 15 قيراطا".

ومن المقرر عرض الألماسة "دي بيرز كلينان" الزرقاء في هونج كونج في  أبريل المقبل، ومن المتوقع أن تباع بسعر أعلى من الألماسة الزرقاء "بلو موون أوف جوزيفين" التي تزن 03،12 قيراط والتي تم بيعها العام 2015 مقابل 4ر48 مليون دولار.

 

البيان 

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