الثلاثاء 13-12-2022
الوكيل الاخباري

الدولار يستقر قبيل بيانات التضخم

التفاؤل بشأن التضخم يرفع الذهب عالمياً

مدعوون للتعيين في صندوق المعونة الوطنية - أسماء

النفط يواصل صعوده بعد إغلاق خط أنابيب رئيسي بأميركا

الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من بيت لحم

السير تكشف سبب حادث تصادم 3 حافلات في الكرك

وفاتان بحادثين منفصلين لتدهور تراكتور في عجلون والطفيلة

بايدن يثير الجدل مجددا بتصرفاته وتصريحاته

التربية: سنحمل الطلبة سعر الكتاب في حال تسليمه غير صالح للاستخدام

أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 13-12-2022 10:36 ص

بريطانيا.. العثور على قبر سيدة عمره 1300 عام - صورة

63974e7965ee1


الوكيل الإخباري - عثر علماء الآثار البريطانيون على قبر غير عادي عمره 1300 عام، يعود لإمرأة يعتقد أنها كانت تحتل مكانة اجتماعية مرموقة، في بريطانيا 

اضافة اعلان

وتشير صحيفة The Guardian، إلى أن ليفينتي بنس بالايس، رئيس فريق التنقيب، علق على هذا الاكتشاف بالقول: "هذا أهم قبر نسائي مكتشف من العصور الوسطى في بريطانيا. إن العثور على شيء مماثل هو حلم عالم الآثار".

ويعود هذا القبر إلى امرأة توفيت خلال أعوام 650-670 ميلادية، و قد تحلل هيكلها العظمي كله عمليا. ولكن العلماء تمكنوا من تحديد جنسها إستنادا إلى الأسنان. وعثر بجانبها على قلادة من 30 قطعة معلقة مصنوعة من الذهب بمهارة ومطعمة بالاحجار الكريمة وشبه الكريمة. وتعتبر هذه افخم قطعة مجوهرات يعثر عليها في بريطانيا.


ويعتقد علماء الآثار أن هذه المرأة كانت تحتل مكانة اجتماعية مرموقة- رئيسة أو أميرة. وربما كانت من أوائل النساء اللواتي وصلن إلى منصب رفيع .

 

 


 

 

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
197-104050-harry-meghan-accuse-royal-family-lying-3

هاري وميغان يتّهمان الأسرة المالكة 'بالكذب'

image

الكويت تصدر حكم نهائي لقاتل الفتاة ' فرح '

640px-OperaSydney-Fuegos2006-342289398

إصابة 9 أشخاص في عرض ألعاب نارية بسيدني - فيديو

غاغاغاغا

أمضى 5 أيام في الأدغال.. قصة نجاة طفل لا تصدق في كينيا

image (1)

من دون أن تعلم بحملها.. امرأة تلد طفلاً بشكل مفاجئ على متن رحلة هولندية

D8B3D8ADD8A828129

شاهد ظاهرة غريبة تسطع في سماء أمريكا

أخبار متعلقة
download (1)

قط ضخم بحجم الأسد يثير حيرة من يراه في بريطانيا - صورة

3462086-555458211

سيدة تكتشف رسالة عمرها 135 عاما تحتوي ملاحظة غريبة في بريطانيا -صورة