بريطانيا.. العثور على قبر سيدة عمره 1300 عام - صورة

الوكيل الإخباري - عثر علماء الآثار البريطانيون على قبر غير عادي عمره 1300 عام، يعود لإمرأة يعتقد أنها كانت تحتل مكانة اجتماعية مرموقة، في بريطانيا





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وتشير صحيفة The Guardian، إلى أن ليفينتي بنس بالايس، رئيس فريق التنقيب، علق على هذا الاكتشاف بالقول: "هذا أهم قبر نسائي مكتشف من العصور الوسطى في بريطانيا. إن العثور على شيء مماثل هو حلم عالم الآثار".





ويعود هذا القبر إلى امرأة توفيت خلال أعوام 650-670 ميلادية، و قد تحلل هيكلها العظمي كله عمليا. ولكن العلماء تمكنوا من تحديد جنسها إستنادا إلى الأسنان. وعثر بجانبها على قلادة من 30 قطعة معلقة مصنوعة من الذهب بمهارة ومطعمة بالاحجار الكريمة وشبه الكريمة. وتعتبر هذه افخم قطعة مجوهرات يعثر عليها في بريطانيا.





ويعتقد علماء الآثار أن هذه المرأة كانت تحتل مكانة اجتماعية مرموقة- رئيسة أو أميرة. وربما كانت من أوائل النساء اللواتي وصلن إلى منصب رفيع .





روسيا اليوم