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الثلاثاء، 01-11-2022 09:29 ص

بريطانيا..طفل معجزة يعود للحياة بعدما توقف قلبه 17 دقيقة-صور

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الوكيل الإخباري - نجا طفل بريطاني حديث الولادة من الموت بأعجوبة بعد أن توقف قلبه عن النبض لمدة 17 دقيقة وعاد إلى المنزل بعد 3 أشهر أمضاها في المستشفى.



وولد الطفل بوزن أقل من نصف كيلوغرام فقط و كان لا بد من إنعاشه لمدة 17 دقيقة قبل أن يبدأ في التنفس.

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وتقول السيدة هومار "عندما أخبروني أنهم أعادوه إلى الحياة بعد 17 دقيقة لم أصدق ذلك. لا أصدق أنه الآن في المنزل وبحال جيدة إنه معجزة".

وخضع الطفل لعمليات نقل دم متعددة لإبقائه على قيد الحياة، لكن الفحوصات أظهرت نزيفين طفيفين فقط ولم يكن هناك تلف في الدماغ. وبعد 112 يوماً في المستشفى، تمكن من العودة إلى المنزل وهو لا يزال على الأكسجين.

و وُلد أشعيا بثقب في قلبه وصمام مفتوح، ويبلغ الآن وزنه نحو 3.5 كيلو غرام، وسيستمر الأطباء في مراقبته مع تقدمه في السن، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

 



 

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