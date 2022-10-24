نجت بأعجوبة.. رجل يطعن زوجته ويدفنها حية في واشنطن - صورة

الوكيل الإخباري - نجت امرأة أمريكية من ولاية واشنطن من الموت بأعجوبة، بعد أن أقدم زوجها المنفصل عنها على طعنها في منزلها ودفنها وهي حية داخل الغابة في وقت سابق من الأسبوع الماضي.



وقالت شرطة لاسي في بيان لها إن الشرطة سارعت إلى منزل يونغ آن (42 عاما) في شارع روسبرغ بعد ظهر يوم الأحد الماضي، بعد أن رد عامل المقسم على مكالمة وسمع صراخاً مكتوماً وأصوات صراع.



وبحسب وثائق المحكمة كان هناك صراخ متواصل. وسمع الموظف أيضاً ضجيجاً ونباح كلب ولكن بعد ذلك ساد الهدوء. و أخبرت الضحية الشرطة في وقت لاحق أنها اتصلت برقم الطوارىء 911 بعد أن كانت يداها مقيدتان خلف ظهرها بشريط لاصق، وقالت إن زوجها تشاي آن حطم ساعتها في النهاية بمطرقة وسحبها خارج المنزل.



و وصل الضباط المستجيبون إلى منزل فارغ وباب المرآب مفتوح، بحسب الشرطة. وحضر أطفال الزوجين بعد بضع دقائق وأخبروا الضباط أن والديهما كانا هناك قبل 30 دقيقة. ووصلت صديقة آن أيضاً وأخبرت الشرطة أنها تلقت "إشعاراً نصياً لحالات الطوارئ" من هاتف آن.



وكان لدى يونغ آن سابقاً أمر حماية من العنف المنزلي ضد زوجها البالغ من العمر 53 عاماً، وفقاً للسلطات. وتظهر سجلات المحكمة أن الزوجين كانا في منتصف إجراءات الطلاق. و عثرت الشرطة على شريط لاصق مستخدَم في مكان الحادث. واستعاد المحققون مقطع فيديو يظهر مغادرة تشاي آن قبل لحظات من وصول الشرطة.



وبعد ذلك، في حوالي الساعة الواحدة صباحاً يوم الإثنين، عادت يونغ آن للظهور مرة أخرى، وهي تدق باباً في شارع ستيدمان - على بعد حوالي 7 أميال من منزلها في شارع روسبرغ - قائلةً إن زوجها السابق كان يحاول قتلها وتوسلت للسكان للحصول على المساعدة.



وبعد الاتصال بالشرطة، أخبرت آن المحققين أن تشاي آن دفعها إلى الغابة، ووضع "شجرة ثقيلة" فوقها وألقى عليها التراب. وبعد الانتظار لساعات للحصول على فرصة للفرار، أخبرت الشرطة أنها شقت طريقها للخروج من القبر، ثم هامت على وجهها في الغابة لمدة نصف ساعة تقريباً قبل أن تطرق باباً سكنياً وتطلب المساعدة.



و كانت يونغ آن تعاني من كدمات واسعة النطاق في جميع أنحاء جسدها، وكانت مغطاة بالتراب وكان شريط لاصق معلق من رقبتها ووجهها وكاحليها، ووفقاً لوثائق المحكمة تم طعنها عدة مرات في صدرها.



ويواجه تشاي آن تهماً بمحاولة القتل من الدرجة الأولى والاختطاف بالعنف المنزلي من الدرجة الأولى والاعتداء من الدرجة الأولى. و تظهر السجلات أنه محتجز في سجن مقاطعة ثورستون بدون كفالة. ومن المقرر أن يمثل تشاي آن أمام المحكمة الخميس في جلسة مراجعة، ومن المقرر توجيه الاتهام إليه في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.

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