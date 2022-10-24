الثلاثاء 25-10-2022
الوكيل الاخباري

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم نابلس

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

وفاة ثلاثيني وإصابة شقيقه بحادث سير في الكرك

تحذير من حلويات الحاج محمود حبيبة من روابط وهمية باسم الشركة تدعي توزيع جوائز

إربد : إطلاق ملتقى المرأة الريفية الأول

وزير الزراعة يبحث مبادرة لا لهدر الغذاء مع منظمتين دوليتين

التربية تدرس تحديد دوام طلبة المدارس الخاصة

الامن : إلقاء القبض على مهرب للمواد المخدرة خدع أحد سائقي السفريات

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

رئيس الوزراء يوجه بتفعيل دور الناطقين الاعلاميين

الإثنين، 24-10-2022 12:54 م

نجت بأعجوبة.. رجل يطعن زوجته ويدفنها حية في واشنطن - صورة

44FD3294-410D-4EEE-BAD4-18D57802A2B1


الوكيل الإخباري - نجت امرأة أمريكية من ولاية واشنطن من الموت بأعجوبة، بعد أن أقدم زوجها المنفصل عنها على طعنها في منزلها ودفنها وهي حية داخل الغابة في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وقالت شرطة لاسي في بيان لها إن الشرطة سارعت إلى منزل يونغ آن (42 عاما) في شارع روسبرغ بعد ظهر يوم الأحد الماضي، بعد أن رد عامل المقسم على مكالمة وسمع صراخاً مكتوماً وأصوات صراع.

وبحسب وثائق المحكمة كان هناك صراخ متواصل. وسمع الموظف أيضاً ضجيجاً ونباح كلب ولكن بعد ذلك ساد الهدوء. و أخبرت الضحية الشرطة في وقت لاحق أنها اتصلت برقم الطوارىء 911 بعد أن كانت يداها مقيدتان خلف ظهرها بشريط لاصق، وقالت إن زوجها تشاي آن حطم ساعتها في النهاية بمطرقة وسحبها خارج المنزل.

و وصل الضباط المستجيبون إلى منزل فارغ وباب المرآب مفتوح، بحسب الشرطة. وحضر أطفال الزوجين بعد بضع دقائق وأخبروا الضباط أن والديهما كانا هناك قبل 30 دقيقة. ووصلت صديقة آن أيضاً وأخبرت الشرطة أنها تلقت "إشعاراً نصياً لحالات الطوارئ" من هاتف آن.

وكان لدى يونغ آن سابقاً أمر حماية من العنف المنزلي ضد زوجها البالغ من العمر 53 عاماً، وفقاً للسلطات. وتظهر سجلات المحكمة أن الزوجين كانا في منتصف إجراءات الطلاق. و عثرت الشرطة على شريط لاصق مستخدَم في مكان الحادث. واستعاد المحققون مقطع فيديو يظهر مغادرة تشاي آن قبل لحظات من وصول الشرطة.

وبعد ذلك، في حوالي الساعة الواحدة صباحاً يوم الإثنين، عادت يونغ آن للظهور مرة أخرى، وهي تدق باباً في شارع ستيدمان - على بعد حوالي 7 أميال من منزلها في شارع روسبرغ - قائلةً إن زوجها السابق كان يحاول قتلها وتوسلت للسكان للحصول على المساعدة.

وبعد الاتصال بالشرطة، أخبرت آن المحققين أن تشاي آن دفعها إلى الغابة، ووضع "شجرة ثقيلة" فوقها وألقى عليها التراب. وبعد الانتظار لساعات للحصول على فرصة للفرار، أخبرت الشرطة أنها شقت طريقها للخروج من القبر، ثم هامت على وجهها في الغابة لمدة نصف ساعة تقريباً قبل أن تطرق باباً سكنياً وتطلب المساعدة.

و كانت يونغ آن تعاني من كدمات واسعة النطاق في جميع أنحاء جسدها، وكانت مغطاة بالتراب وكان شريط لاصق معلق من رقبتها ووجهها وكاحليها، ووفقاً لوثائق المحكمة تم طعنها عدة مرات في صدرها.

ويواجه تشاي آن تهماً بمحاولة القتل من الدرجة الأولى والاختطاف بالعنف المنزلي من الدرجة الأولى والاعتداء من الدرجة الأولى. و تظهر السجلات أنه محتجز في سجن مقاطعة ثورستون بدون كفالة. ومن المقرر أن يمثل تشاي آن أمام المحكمة الخميس في جلسة مراجعة، ومن المقرر توجيه الاتهام إليه في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.

اضافة اعلان

 


 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الثعبان-أو-الأفعى-أكثر-المعلومات-والحقائق-المدهشة

تستيقظ امرأة من القيلولة لتجد ثعبانا يبلغ طوله ثلاثة أقدام في انجلترا - صورة

AR SITES DUBAI SPORTS

واشنطن.. لحظة سقوط مظلي ووفاته بعد اصطدامه بالأرض أمام المتفرجين-فيديو

ع777ع

فيديو يحبس الأنفاس.. شاهد لحظة دهس حفار لامرأة في مصر

scale_1200-2-1

تعرف على فوائد كسوف الشمس

1302897 (1)

آلاف الأغنام في وسط شوارع مدريد - فيديو

1-36

طرح 200 صورة نادرة من أرشيف 'فرانس برس' للبيع في مزاد

أخبار متعلقة
967

طالب يخاطر بحياته لإنقاذ مسن من حريق في مصر - فيديو

monster-rallies-are-often-synonymous-with-bear-markets-investor-peter-boockvar-warns

دب يهاجم متسلقا فيصد أنيابه بيده في اليابان -فيديو

551

رجل يسقط امام قطار وينجو بأعجوبة في تركيا -صورة

2018215051165097L

شاب يتعرض للطعن داخل قطار في فرنسا لسبب صادم

Doc-P-995671-638001212679389491

بمعجزة.. شقيقان ينجوان من الموت بعد تحطم طائرتهما في أمريكا - فيديو