رجل يسقط امام قطار وينجو بأعجوبة في تركيا -صورة

الوكيل الإخباري - على الرغم من المصير الحتمي الذي كان ينتظره، إلا أن الرجل التركي الذي أغمي عليه، صباح يوم الأحد، وسقط على إثرها من رصيف محطة القطار إلى القضبان، نجا بأعجوبة من الموت بعدما توقف القطار السريع قبل مكان سقوطه بنحو ثلاثة أمتار في إحدى محطات القطار الواقعة في ضواحي العاصمة التركية أنقرة.

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وتمكن مسافرون في محطة قطارات "سينجان" القريبة من أنقرة، من رفع الرجل عن سكة القطار التي يبلغ ارتفاع رصيفها مترين بعدما أغمي عليه بشكل مفاجئ قبل أن يتمكن القطار من التوقف قبل مكان سقوطه بحوالي ثلاثة أمتار، ما ساعد المسافرين على رفعه عن القضبان بسهولة وعلى الفور.









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