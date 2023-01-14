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السبت، 14-01-2023 10:43 ص

بريطانيا ..قط ينقذ حياة صاحبته بعد اكتشاف تسرب للغاز في منزلها

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الوكيل الإخباري - نجح قط شجاع في إنقاذ حياة مالكته، بعدما عثر على مكان تسرب الغاز في منزلها، والذي كاد أن يؤدي إلى كارثة حقيقية.

تم استدعاء مهندس غاز إلى عقار في ويلز للعثور على مصدر لتسرب الغاز، كان من الممكن أن يتسبب في تدمير المنزل، بعد أن قالت مالكة المنزل إنها تسمع صوت صفير، وعندما وصل المهندس أدرك أن هناك مشكلة أثناء سيره في العقار بسبب رائحة الغاز.

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وقال المهندس: "لقد أجريت الاختبارات اللازمة في المنزل، وكان هناك انخفاض كبير في الغاز، حيث انخفض مؤشر عداد الغاز من 21 بالتدريج إلى الصفر".

وكان القط البطل هو الذي ساعد في إرشاد المهندس إلى المكان المحدد الذي يجب أن يبحث فيه، حيث بدأ القط يخدش ويحفر في منطقة معينة من السجادة، ليعطي تلميحاً إلى مهندس الغاز أنه يجب عليه أن يلقي نظرة فاحصة على المكان تحت المنطقة التي يحفر فيها.

وقرر إيفانز، مدير شركة بيوتيفل هيتينغ، تركيز بحثه على المنطقة التي كان القط يحفر فيها، وعندما رفع السجادة والأرضيات وجد تسرباً للغاز تحتها مباشرةً، وتبين وجود ثقب في الأنبوب الموجود في المكان.

 

وقال إيفانز "تسرب الغاز كان كبيراً جداً لدرجة أنهم لو أضاؤوا النور، لتسبب في تفجير المنزل. لقد عملت لمدة 20 عاماً في هذا المجال، و لم أر من قبل قطاً يحفر في مكان تسرب للغاز"، وفق ما نقلت صحيفة ميرور البريطانية. 

 

 

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