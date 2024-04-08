الإثنين 08-04-2024
الوكيل الاخباري
 

رمضان ومرضى الكوليسترول .. كيف كان الصيام مفيداً ؟

عائلة الشهيد وليد دقة: إسرائيل تحتجز جثمانه وتمنعنا من فتح عزاء

ألمانيا أمام محكمة العدل بتهمة تسهيل ارتكاب الإبادة بغزة

المطاعم : طلب متوقع على حلويات العيد واستقرار أسعارها

ارتفاع التضخم في الأردن 1.72% خلال الشهور الثلاثة الاولى من 2024

إرادتان ملكيتان مرتقبتان وهذه تفاصيلهما

ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن .. وغرام 21 يصل الى 47 ديناراً

الاحتلال يطلق النار على فلسطينية بذريعة محاولة طعن جنود

بن غفير: نتنياهو سيفقد التفويض برئاسة الوزراء إذا انهى الحرب بدون اجتياح رفح

هآرتس: الجيش الإسرائيلي انسحب من خان يونس بدون تحقيق أهدافه

الإثنين، 08-04-2024 11:08 ص

بسبب الإيجارات المرتفعة.. هذا ما يفعله سكان هذه الجزيرة الاسبانية

real-270618-2


الوكيل الإخباري - في جزيرة "إيبيزا" في إسبانيا يعاني السكان من ارتفاع كلفة إيجارات المنازل، الأمر الّذي جعلهم يأخذون سياراتهم كمأوى لهم.

اضافة اعلان

 

وقال أحد السكان في الجزيرة سيزار نيبريرا الّذي يسكن حالياً في سيارته ، إن "السكن في إيبيزا مكلف للغاية، وهو يزداد تكلفة أكثر فأكثر"، مضيفاً أنه يفتقد الأشياء الأساسيّة التي تجعل الحياة أكثر راحة مثل القدرة على الوقوف في المنزل أو طهي الطعام بشكل صحيح، أو حتى سحب بعض الجوارب".

 

بدوره، قال المتحدث باسم منظمة Sindicato de Inquilinas de Ibiza y Formentera الّتي تمثل المستأجرين في الجزيرة دانييل غراندا، إن "هذه المواقف أصبحت شائعة".

 

وتابع: "ينتهي الأمر بالكثير من الناس في ظروف بائسة للغاية، إذ بدأنا نرى أحياء فقيرة في جميع أنحاء الجزيرة".
 
وأرجعت السلطات بالجزيرة مشكلة السكن إلى جشع أصحاب المنازل في المناطق السكنية في "إيبيزا" الذين ينتهكون القانون من خلال عرض عقاراتهم للإيجار لوقت قصير، في حين تنص القوانين على أن مدة الإيجار يجب أن تكون لمدة ستة أشهر على الأقل.

وأشار رئيس السياحة في "إيبيزا" خوان ميغيل كوستا إلى أن "المشكلة الحقيقية هي أن مالكو العقارات يكسبون أموالاً كثيرة من الإيجار لأيام أو أسابيع قليلة، ما يدفعهم إلى اعتماد هذه الطريقة دائماً والتحايل على القانون".
 
وتابع أن السلطات الإقليمية والبلدية بحاجة إلى العمل معًا "لمهاجمة فكرة الإفلات من العقاب السائدة في الجزيرة، حيث أنه من السهل جدًا عرض شقة للإيجار بشكل غير قانوني في مبنى سكني، أو عرض عقار كسكن إضافي بدون ترخيص لقضاء العطلات."

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-1184236-638480891611808055

ظاهرة نادرة..شاهد بركان جبل إتنا في إيطاليا يطلق حلقات دخان في السماء

مخمخمخمخ

عمره 111 عاما... أكبر معمر في العالم يكشف سر طول العمر

image

عضة فأر تهدد حياة رجل كندي وتدخله العناية المشددة

Doc-P-1184041-638480304692262076

شعر بـ' صداع مفاجئ'.. ثم انقلبت حياته رأسا على عقب في انجلترا

Doc-P-764515-638480315213977862

شاهد اصطدام طائرتين على أرض مطار هيثرو في لندن

images

اتهام امرأة بسرقة 48 صندوقا من البيض في بريطانيا

أخبار متعلقة
INAF_20240330012619165

رسوم مقابل الجلوس في الظل.. قانون يثير الجدل في إسبانيا