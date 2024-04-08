بسبب الإيجارات المرتفعة.. هذا ما يفعله سكان هذه الجزيرة الاسبانية

الوكيل الإخباري - في جزيرة "إيبيزا" في إسبانيا يعاني السكان من ارتفاع كلفة إيجارات المنازل، الأمر الّذي جعلهم يأخذون سياراتهم كمأوى لهم.

اضافة اعلان

وقال أحد السكان في الجزيرة سيزار نيبريرا الّذي يسكن حالياً في سيارته ، إن "السكن في إيبيزا مكلف للغاية، وهو يزداد تكلفة أكثر فأكثر"، مضيفاً أنه يفتقد الأشياء الأساسيّة التي تجعل الحياة أكثر راحة مثل القدرة على الوقوف في المنزل أو طهي الطعام بشكل صحيح، أو حتى سحب بعض الجوارب".

بدوره، قال المتحدث باسم منظمة Sindicato de Inquilinas de Ibiza y Formentera الّتي تمثل المستأجرين في الجزيرة دانييل غراندا، إن "هذه المواقف أصبحت شائعة".

وتابع: "ينتهي الأمر بالكثير من الناس في ظروف بائسة للغاية، إذ بدأنا نرى أحياء فقيرة في جميع أنحاء الجزيرة".



وأرجعت السلطات بالجزيرة مشكلة السكن إلى جشع أصحاب المنازل في المناطق السكنية في "إيبيزا" الذين ينتهكون القانون من خلال عرض عقاراتهم للإيجار لوقت قصير، في حين تنص القوانين على أن مدة الإيجار يجب أن تكون لمدة ستة أشهر على الأقل.



وأشار رئيس السياحة في "إيبيزا" خوان ميغيل كوستا إلى أن "المشكلة الحقيقية هي أن مالكو العقارات يكسبون أموالاً كثيرة من الإيجار لأيام أو أسابيع قليلة، ما يدفعهم إلى اعتماد هذه الطريقة دائماً والتحايل على القانون".



وتابع أن السلطات الإقليمية والبلدية بحاجة إلى العمل معًا "لمهاجمة فكرة الإفلات من العقاب السائدة في الجزيرة، حيث أنه من السهل جدًا عرض شقة للإيجار بشكل غير قانوني في مبنى سكني، أو عرض عقار كسكن إضافي بدون ترخيص لقضاء العطلات."

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

