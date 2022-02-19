السبت 19-02-2022
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السبت، 19-02-2022 10:03 ص

بسماكة تصل إلى 140 سم.. الثلوج تطمس معالم اليابان - فيديو

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الوكيل الإخباري - تواصل تساقط الثلوج على طول ساحل بحر اليابان والمرتفعات الجبلية، وبلغت سماكته في بعض المناطق ثلاثة أضعاف متوسط تراكم الثلوج في مثل هذه الأيام من السنة .

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وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان أصدرته، أمس الجمعة: يتواصل تساقط الثلوج في منطقة توهوكو بمحافظة نيغاتا والمناطق الجبلية في شمال كانتو، حيث يسيطر ضغط جوي منخفض مصحوبٌ بكتلة هوائية باردة.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من احتمال حدوث اضطرابات مرورية بسبب تراكم الثلوج على الطرقات، وطلبت من السائقين توخي الحذر جراء تشكّل الجليد على الطرقات.

 

البيان 

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