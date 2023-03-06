بعد أكثر من مئتي عام.. قرار لإعادة رماح سرقها مستكشف بريطاني لأستراليا

الوكيل الإخباري - تعمل جامعة كامبريدج على إعادة 4 رِماح يعتقد أن المستكشف البريطاني جيمس كوك، أخذها من أستراليا عام 1770، إلى مجتمع "لا بيروس" للسكان الأصليين.

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ووفقا لبيان صحفي صادر أظهرت سجلات كوك أنه أخذ الرماح من السكان الأصليين الذين يعيشون في شرق أستراليا دون موافقتهم، موضحا أنه بعد عودة كوك إلى إنجلترا، قدم اللورد ساندويتش 4 من الرماح إلى الكلية.

وأشار البيان إلى أن الرماح كانت في الأصل جزءا من مجموعة تتكون من 40 رمحا أخذها كوك من كاماي، والمعروفة أيضًا باسم "خليج بوتاني"، ويعتقد أنها من أقدم القطع الأثريّة الباقية التي أخذها أي أوروبي من أستراليا.



وفي البيان، وصفت رئيسة مجلس أراضي السكان الأصليين في "لا بيروس"، نويلين تيمبيري، الرماح بأنها "مهمة للغاية"، مضيفة أنها تشكل "صلة مهمة بالماضي والتقاليد والممارسات الثقافية والأسلاف".



وقدّم المجلس المحلي لأراضي السكان الأصليين في "لا بيروس" ومؤسسة "Gujaga" طلبا رسميا لإعادة الرماح في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أعوام من الحملات، وفقا للبيان، ومن المتوقع نقل الرماح إلى أستراليا في الأشهر المقبلة، بحسب البيان.

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