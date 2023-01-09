الإثنين 09-01-2023
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الإثنين، 09-01-2023 03:32 م

بعد أمطار الخير.. بالفيديو لن تصدق أن هذه الروعة من جبال مكة

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الوكيل الإخباري - اكتست جبال مكة المكرمة وجدة بالخضرة الطاغية التي حولت العديد من المواقع إلى جنة خضراء، وظهرت العديد من اللقطات للخضرة والجمال بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخراً.

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في حين تسابق عشاق التصوير في توثيق مشاهد اكتساء جبال وسهول مكة المكرمة بالخضرة، بعد موجات الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، مرورًا بالحالة المطرية “مدرار” على منطقة مكة التي نتج عنها انطلاق مساحات من النباتات الخضراء على مد البصر، في حالة لم تشهدها المنطقة منذ أعوام، وشكَّلت لوحات جمالية دفعت الأهالي للخروج والاستمتاع بالمناظر الخلابة.

 

 

 

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