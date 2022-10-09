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الأحد، 09-10-2022 07:11 ص

بعد اعتداء زوجها عليها خلال زفافها.. هذا ما جرى لعروس الإسماعيلية

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الوكيل الإخباري - تعرضت الزوجة الشهيرة بـ "عروس الإسماعيلية" للضرب مجددا من زوجها بعد شهور من واقعة الاعتداء عليها بفستان زفافها في الشارع.

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ومساء أمس السبت حررت الزوجة محضرا رسميا بقسم شرطة ثان الإسماعيلية، ضد زوجها تتهمه فيه الإعتداء عليها بالضرب المبرح وإحداث بعض الإصابات في أماكن متفرقة بالجسم.


وقالت الزوجة إن الزوج قام باحتجازها 15 يوم في غرفة بمنزله، ومنع أهلها من رؤيتها أو الاطمئنان عليها والتواصل معها.


وقررت الأجهزة الأمنية استدعاء الزوج والاستماع لأقواله .


وكانت مدينة الإسماعيلية شرق مصر قد شهدت واقعة مؤسفة في فبراير الماضي، حيث تبادل عروسان وأقاربهما الضرب والسباب بعد دقائق من حفل زفافهما قبل أن ينتهي الأمر بإصابة العروس.


وتداول رواد التواصل في المحافظة الساحلية فيديو لمشاجرة في الشارع بين عروسين، حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت لاشتباك بالأيدي ثم تبادل الضربات، وتدخل أقارب العروسين لتنتهي بإصابة العروس وسقوطها على الأرض.

 

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