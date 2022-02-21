بعد الفيديو المروع.. الكشف عن حالة السيدة التي دُهست في السعودية

الوكيل الإخباري - أكد مصدر طبي سعودي أن السيدة التي أصيبت في حادثة دهس في طلوع رغدان بخير وهي في طريقها للتعافي وحالتها مستقرة.



وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، أن إدارة البحث الجنائي والتحريات بشرطة المنطقة قبضت على قائد المركبة الذي لاذ بالفرار إثر الحادثة، مؤكداً أنه تمت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة، مضيفاً بأن إدارة مرور المنطقة، باشرت حادثة الدهس، ونقلت المصابة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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