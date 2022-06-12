بعد مطالب الجمهور.. المكسيك تعتزم إلغاء لعبة عمرها 500 عام

الوكيل الإخباري-يستمر حظر مصارعة الثيران في “مكسيكو سيتي” عاصمة المكسيك، إلى أجل غير مسمى، مع احتمالية إلغاء هذا الموسم أيضا بعد إصدر القضاء المكسيكي حكما بحظر مصارعة الثيران.

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ووفقا لموقع “ياهو نيوز”، أصدر محبو اللعبة بيانا للمطالبة بعودة مصارعة الثيران، ودعا فيه المشجعين إلى الاحتجاج على الحكم. وحث الملعب الشهير مؤيدي مصارعة الثيران على نشر صور لأنفسهم مع كتابة كلمة "حرية" على أيديهم.



وبالفعل استجابت الشركة، وقالت إنها ستستأنف الحكم، وقالت ساحة المكسيك في بيان: "ستؤجل الشركة مصارعة الثيران المقررة وستواصل الدفاع القانوني عن العادات والتقاليد المكسيكية ، إلى أقصى حد يسمح به القانون".



ومع ذلك ، فقد رفضت المحكمة بالفعل أي استئناف ضد الحكم، مع ضرورة عقد جلسات استماع أخرى حول التمسك بالحظر أو جعله دائمًا، وكان قد أصدر القاضي في البداية قرارًا بحظر مؤقتًا في مايو ، بناءً على شكاوى من أن مصارعة الثيران تنتهك حقوق السكان في بيئة صحية خالية من العنف.

