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الخميس، 22-09-2022 04:55 م

بلجيكا تطفىء أضواء طرقها السريعة ليلاً.. فيديو

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الوكيل الإخباري-أعلن وزير الطاقة والبنية التحتية في والوني بجنوب بلجيكا فيليب هنري أن المنطقة أطفأت الأنوار على معظم طرقها السريعة لتوفير الطاقة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء.

وقال فيليب هنري: "نحن في وضع تكون فيه الطاقة معقدة للغاية ومكلفة للغاية. وأي شيء يمكن القيام به لتقليل الاستهلاك سيساعد في تخفيف أزمة الطاقة ".

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وأضاف هنري "من الواضح أنه سيكون هناك تأثير على السائقين، ولكن هذا هو السبب في أننا نركز على الليل، عندما يكون هناك عدد أقل بكثير من السيارات، وكثافة مرور أقل بكثير، لأنه يجب الحفاظ على سلامة الطرق بشكل أساسي".


وأكد وزير الطاقة الطاقة والبنية التحتية في الإقليم البلجيكي، أنه يجب عمل المزيد من أجل تقليل استهلاك الكهرباء، وإضافة هذه الخطوة لإجراءات أخرى في المتاجر وأضواء اللافتات المضيئة وكذلك الأضواء التي تستخدم طاقة أقل.


وقال جوهان فانهويلاند، سائق سيارة لـ "يورونيوز": "عندما تكون الإضاءة موجودة يكون الأمر أكثر متعة، لكنني لا أرى أي مشكلة. عليك أن تتكيف وهذا جيد. في ألمانيا، أقود آلاف الكيلومترات على الطرق السريعة غير المضاءة دون أي مشاكل".

 

 

 

البيان

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