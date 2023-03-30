بماكينة من نوع خاص.. أول قصة شعر للإماراتي سلطان النيادي في الفضاء - صورة

الوكيل الإخباري - نشر حساب "مركز محمد بن راشد للفضاء" صورة لأول قصة شعر لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، على متن محطة الفضاء الدولية.



وظهر النيادي وهو يجلس بينما يتم حلاقة شعره بآلة حلاقة من نوع خاص، من قبل زميله رائد الفضاء فرانك روبيو.

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وتحتوي آلة الحلاقة التي استخدمت لحلاقة شعر النيادي، على جهاز يسحب الشعر كي لا يلوث بيئة الجاذبية الصغرى على متن المركبة.

وانطلق رائد الفضاء الإماراتي بصحبة طاقم المهمة "crew-6"، إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح، قبل أيام قليلة.



وسيخوض النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء. وسيشارك بتجارب علمية في عشرة مجالات حيوية طوال مدة المهمة.





تحتوي آلة الحلاقة، التي يستخدمها زميل سلطان رائد الفضاء فرانك روبيو (ناسا)، على جهاز يسحب الشعر كي لا يلوِّث بيئة الجاذبية الصغرى على متن المحطة.pic.twitter.com/qxAXL8rOnV #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب أول تسريحة شعر لرائد الفضاء سلطان النيادي على متن محطة الفضاء الدولية.تحتوي آلة الحلاقة، التي يستخدمها زميل سلطان رائد الفضاء فرانك روبيو (ناسا)، على جهاز يسحب الشعر كي لا يلوِّث بيئة الجاذبية الصغرى على متن المحطة. #طموح_زايد March 29, 2023

سكاي نيوز