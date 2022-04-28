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الخميس، 28-04-2022 10:58 ص

بمناسبة اليوبيل البلاتيني 'شجرة الاشجار' تقف امام قصر باكنغهام

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الوكيل الإخباري - ينكب المصمم البريطاني، توماس هيذرويك، على تصميم مجسم بارتفاع 21 متراً سيطلق عليه «شجرة الأشجار» في قصر باكنغهام بإنجلترا، ضمن احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، في عطلة نهاية الأسبوع.

وسيُكشف عن هذا النصب في الفترة بين الثاني إلى الخامس من يونيو، التي تصادف مرور 70 عاماً على حكم إليزابيث الثانية، حيث سيرتفع على شكل شجرة عملاقة فوق القضبان أمام بوابات القصر.

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وقد أفيد بأن هيكل المجسم المركزي يتكون من الخشب والفولاذ، وأن سلسلة من الفروع الخشبية تمتد من الهيكل لدعم 350 وعاء من الألمنيوم تحوي مجموعة من الأشجار الصغيرة.


وقد أوضح هيذرويك لمجلة «ديزين» للتصميم والعمارة: «سيأتي الهيكل الذي تم إنشاؤه من 350 شجرة أصلية بريطانية وفولاذ معاد تدويره، من ورش العمل وروضات الأطفال في جميع أنحاء البلاد كجزء من حملة مجتمعية مذهلة تعمل على تغيير المناظر الطبيعية لأمتنا».


ويكمن الهدف من المجسم في لفت الانتباه إلى برنامج المبادرات الزراعية المسماة «مظلة الملكة الخضراء»، والذي شهد زراعة أكثر من مليون شجرة في الفترة من أكتوبر 2021 إلى مارس 2022.


وفي ختام احتفالات اليوبيل بنهاية الأسبوع، سيتم تفكيك المجسم وتخزين الأشجار حتى موسم الزراعة في أكتوبر، حيث سيتم التبرع بها لجمعيات في المجتمع.

 

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