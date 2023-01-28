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السبت، 28-01-2023 09:02 ص

بنك أميركي يفرض غرامة مليون دولار كعقوبة على استخدام موظفيه واتساب

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الوكيل الإخباري - قرر بنك مورجان ستانلي تغريم موظفيه مليون دولار عند استعمال «واتساب».

وأقدم البنك على هذه الخطوة المثيرة للجدل بهدف القضاء على إساءة استخدام التطبيق الشهير وتطبيقات أخرى.

وتم سَنّ العقوبات بعد موافقة مورجان ستانلي على دفع 200 مليون دولار الصيف الماضي للهيئات التنظيمية الفيدرالية بسبب الاستخدام المتفشي لتطبيق «واتساب» لإجراء الأعمال الرسمية داخل الصناعة المصرفية.

وسيتعرَّض المصرفيون، وفقاً للقرار الجديد، للغرامات في أي منصب بداية من بضعة آلاف من الدولارات إلى أكثر من مليون دولار لكل شخص، اعتمادًا على مدى الانتهاك، وذلك إذا تم اكتشاف أنهم استخدموا «واتساب» أثناء العمل.

وسيتم خصم الغرامات من أجر الموظف المخالف في المستقبل، أو استرداده من الحوافز أو المكافآت التي سبق أن حصل عليها الموظف مرتكب المخالفة.

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