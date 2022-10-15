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السبت، 15-10-2022 10:17 ص

بيع جينز عمره أكثر من 140 عام بسعر خيالي في امريكا - صورة

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الوكيل الإخباري - عثر الأمريكي مايكل هاريس، الذي يصف نفسه بأنه من الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة بتاريخ الجينز، على سروال جينز قديم في أحد المناجم المهجورة بالغرب الأمريكي.

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ويعود لثمانينيات القرن التاسع عشر، قرر بيعه في مزاد علني. غير أنه لم يتوقع أن تسير الأمور معه في المزاد بأفضل مما توقع بخبرته، فقد بيع السروال مقابل 78400 دولار.

 

ووفق ستفنسون فإن هاريس الذي عثر على السروال، كان قد بحث في أكثر من 50 منجماً مهجوراً، لمدة 5 سنوات، قبل أن يصل لهذا «الكنز».

 


 

سكاي نيوز

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