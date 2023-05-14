تبحث عن ملعب آمن لطفلك.. إليك هذه النصائح

الوكيل الإخباري - قدم خبراء مؤسسة ديكرا للفحص الفني بعض النصائح المفيدة لاختيار الملعب الآمن للأطفال، حتى لا يشكل في النهاية خطراً عليهم بدلاً من المتعة وممارسة الرياضة.



وأوضح خبراء المؤسسة الألمانية أنه يلزم في البداية التحقق من خلو ملعب الأطفال من أية عيوب قد تشكل خطراً عليهم أثناء اللعب أو تعرضهم للإصابة.

ومن ضمن العوامل المهمة أيضاً توافر إجراءات السلامة، التي تناسب كل لعبة، حيث يتعين على الآباء التحقق من نوعية أرضية الملعب وتغطيتها بالشكل المناسب مثل الرمال أو الحشائش أو نشارة الأخشاب.

بالإضافة إلى أن مكان اللعب يجب أن يبتعد عن الطرق خاصة التي تنتشر عليها حركة المرور السريع، مع تحديد الملعب بسور أو أي نطاق يتعرف الطفل أثناء اللعب من خلاله على أنه قد غادر الملعب.

وفي النهاية يجب الانتباه إلى أن الطفل قد ارتدى الملابس المناسبة للعبة، وخلع خوذة الدراجة أثناء استخدام أجهزة اللعب، كما أن القلائد والأوشحة قد تتعلق بالألعاب والتجهيزات أثناء اللعب وتؤدي إلى إصابات خطيرة.

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